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F.E.A.R. 3 для Xbox сейчас можно получить за $0,99

F.E.A.R. 3 для Xbox сейчас можно получить за $0,99


Игра F.E.A.R. 3 была добавлена в программу обратной совместимости в конце прошлого года. Изначально ее нельзя было купить в Microsoft Store, но сейчас она доступна для покупки и по привлекательной цене.

В новом магазине Microsoft Store купить игру F.E.A.R. 3 для Xbox 360, которая работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости, сейчас можно за $0,99. Не указано, что игра находится на распродаже, и это больше похожу на ошибку в стоимости, поскольку в США она продается за $19,99.

F.E.A.R. 3

События триквела «F.E.A.R. 3» разворачиваются спустя девять месяцев после событий первых двух частей.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что игроки, которые могут покупать через старый Marketplace для Xbox 360 (что получается не у всех, ранее мы писали как это делается) имеют возможность купить игру F.E.A.R. 3 для Xbox еще дешевле — за $0,27. Еще обратим внимание, что в Мексике в том же магазине Marketplace для Xbox 360 игра F.E.A.R. 3 для Xbox вообще доступна бесплатно.

В любом случае, сейчас хорошая возможность, чтобы забрать игру любым из указанных способов. Напомним, что игра поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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