Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года

Вадим Карасев

Управлять денежным потоком проще, зная все о настроении планет и звезд. С еженедельным финансовым гороскопом дела пойдут в гору, неудачных покупок станет меньше, а удачи в денежных делах — больше.

Подходит к концу первый месяц года, поэтому пора подводить первые промежуточные итоги, а также доводить до логического завершения задуманные дела. На этой неделе нас ждет два относительно равноценных события — переход Марса и Меркурия в Знак Козерога. Это значит, что ситуация поменяется, но не количественно, а качественно. Чтобы раскрыть денежную чакру и стать успешнее, астрологи советуют пользоваться специальными упражнениями.

Овен

Овны — настойчивые люди, но настойчивость не всегда хорошо помогает привлекать деньги. Важно правильно прикладывать вектор к своей уверенности, умело расставляя приоритеты. Овны — люди, которым периодически не везет с деньгами, но это можно исправить. Достаточно перестать тратить деньги направо и налево. Астрологи сообщают, что жизненный курс может измениться, причем самым неожиданным образом. Например, появится возможность занять хорошо оплачиваемую должность или социальные сети подбросят новых клиентов.

Телец

Тельцам, ищущим работу, сейчас необходимо смотреть по сторонам, не бояться предложений и чаще ходить на собеседования. Перед совершением покупок желательно сравнивать цены и читать отзывы. Последняя неделя января может стать для этих людей очень благоприятной, особенно если учесть, что Марс при переходе в Козерога даст больше удачи, чем Меркурий заберет. Вполне возможно, что Вселенная столкнет представителей данного Знака с новыми преградами и поставит перед ними непростую задачу выбора. Увеличить денежный поток Тельцам помогут несколько действенных способов.

Близнецы

На выходных Венера избавится от ретроградности, поэтому сил у Близнецов прибавится, но работать в субботу и воскресенье не стоит. Лучше как следует отдохнуть. Можно потратить немного денег на развлечения и поездки, посещение интересных мест. Что касается будних дней, то они ознаменуются борьбой за место под солнцем. Близнецам придется чуть больше работать, но и денег за это они получат больше. Не стоит переживать по мелочам и терять концентрацию. Перед важными делами можно пользоваться шепотками на удачу, чтобы обрести чуть больше уверенности.

Рак

Ракам сейчас нельзя показывать клиентам, коллегам и начальству свои эмоции. Нужно оставаться собранными, верить в себя, не тратить деньги на зависимости или вредные привычки. У каждого Знака Зодиака своя мотивация, дающая им силы на то, чтобы вставать по утрам и радоваться жизни, но у Раков в период с 24 по 30 января появятся еще пара-тройка причин работать лучше и усерднее. В денежных вопросах важно обращаться за помощью к интуиции. Внутренний голос поможет не упасть в грязь лицом на важных совещаниях, при общении с клиентами и так далее.

Лев

В карьерных и финансовых вопросах Львам придут на помощь их таланты: все лучшие качества просто необходимо использовать в полную силу. Полагаться в работе и делах сейчас нужно лишь на себя самих. Аффирмации на успех и богатство помогут Львам победить хандру и беспокойство на счет денег и запланированных финансовых дел. На выходных рекомендуется взять паузу, оценить свои достижения, подумать над дальнейшими планами, но не продолжать работать. Благоприятно на удаче скажется повышение квалификации и получение новых профессиональных знаний, дополнительных навыков.

Дева

Эта неделя станет временем перезагрузки для Дев. Их покровитель Меркурий станет менее позитивным, но подключится Марс, который не даст утратить удачу. Будут некоторые негативные события, но ранее мы знакомили читателей с тем, как можно использовать энергетику негативных событий себе на пользу. Важно помнить, что у любой монеты две стороны. Эксперты в области астрологии советуют Девам действовать и не ждать у моря погоды: счастливого случая можно и не дождаться. Предложения расхватают, а деньги уйдут мимо. Также важно быть внимательнее к тратам.

Весы

Весов ожидает большой успех на этой неделе, особенно в ее конце, когда союзная Венера будет сильна и избавится от ретроградного движения. Нужно чаще обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Весы закончат январь хорошо: звезды помогут им воплотить в жизнь все проекты и решить все задачи. Не нужно скромничать: сейчас важно заявить о себе. Важно ценить свой труд и не бояться рекламировать себя при помощи своих достижений. Среда 26 января — опасный день, в который ставить на карту слишком многое будет большой ошибкой.

Скорпион

Суббота — день приятных покупок и начала нового жизненного этапа. На выходных люди данного Знака смогут понять, каковы причины их прошлых неудач. Скорпионов астрологи предостерегают от ложных советчиков. Лучше стараться сейчас следовать лишь за голосом разума и логики. Не стоит также верить всем на слово, особенно когда речь заходит о деньгах. Благотворительность привлечет к Скорпионам удачу, но только если она будет искренней. Самые опасные дни недели — день перехода Меркурия в Козерога 26 числа и день пребывания Луны в том же Знаке 30 числа.

Стрелец

Все, что требуется от Стрельцов, — это правильно расставить приоритеты. Начиная со среды, им необходимо чаще пользоваться финансовыми оберегами и поменьше находиться во враждебной среде. Людям данного Знака, согласно финансовому гороскопу, предстоит на этой неделе доводить до конца начатые ранее дела и, возможно, кого-то выручать деньгами. Одалживать лучше посильные суммы, чтобы самим не нажить проблем. Самые главные враги успеха Стрельцов — тщеславие и гордыня. Они могут привести этих людей к расточительным тратам и проблемам в работе.

Козерог

На этой неделе повысить доходы Козерогам поможет работа в родных стенах и своевременный отдых. Ритуал на богатство поможет повысить доходы при том же уровне занятости. Астрологи считают, что на этой неделе все дела Козерогам удастся завершить быстрее обычного. Обойдется без серьезных происшествий. Эксперты советуют людям этого Знака не терять веры в собственные силы, быть настойчивее, анализировать все возможные пути развития, чтобы прибыльное дело не прошло мимо них. Полезными будут новые деловые связи и знакомства.

Водолей

Звезды и планеты раскроют для Водолеев денежный канал. Ускорить этот процесс им помогут специальные мантры, обряды и практики. Прежде чем привлекать достаток в дом, стоит избавиться от всего лишнего. Начать неделю стоит с уборки и наведения порядка. Старые ненужные вещи способны заблокировать энергетические потоки в доме, и даже небесные светила ничего не смогут с этим поделать. Не исключено, что первый месяц зимы закончится приятными предложениями. В целом Водолеям предстоит спокойный период, без встрясок.

Рыбы

Выходные можно посвятить покупкам и смене обстановки: приобретать обновки для гардероба, мебель или аксессуары. Также позитивным образом скажутся на жизни траты в сфере любви: можно сходить в ресторан со второй половинкой либо сделать ей приятный презент. Также астрологи советуют Рыбам обратить внимание на три правила, которые помогут увеличивать доходы и избавляться от долгов. Ценные советы и дельные рекомендации близких выручат Рыб в нужный момент, поэтому лучше внимательно слушать то, что будут говорить окружающие.