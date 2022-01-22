FINRA рассмотрит ужесточение правил для криптовалют

Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) рассмотрит потенциальное ужесточение правил продажи криптовалют. Об этом заявил ее глава Роберт Кук, пишет Barron’s.

Приоритетом для контролирующей брокерскую отрасль организации станут реклама услуг в сфере цифровых активов и раскрытие информации.

По словам Кука, FINRA не планирует внесения кардинальных изменений в правила, а прибегнет к выпуску уведомлений. В них будет говориться о том, какие нормы существуют и как они должны развиваться для должной защиты инвесторов, уточнил он.

"Мы не собираемся здесь регулировать или коренным образом менять нормативную структуру. Это выше нашего уровня компетенции. SEC, другие федеральные регуляторы, Конгресс — они определяют правила игры", — сказал CEO FINRA.

Он выразил обеспокоенность тем, что спектр криптоактивов достаточно широк, чтобы его охватывали различные нормативные рамки. По его мнению, это может привести к путанице среди инвесторов и, вероятно, брокерам потребуется обновить политику раскрытия информации.

В этой сфере FINRA намерена рассмотреть дополнительные требования, которые должны применяться, когда люди покупают нерегулируемый продукт, не осознавая этого.

"Это своего рода переключение из одного режима брокер-дилера в другой, потому что они имеют дело с одной фирмой", — подчеркнул Кук.

Он отметил, что в 2022 году многое в деятельности FINRA будет связано с защитой розничных инвесторов в свете их массового выхода на рынки в последнее время.

Напомним, в 2021 году регулятор оштрафовал дружественного к криптовалютам онлайн-брокера Robinhood на рекордную сумму в $70 млн, из которых $12,6 млн составила компенсация пользователям. FINRA обвинила компанию в предоставлении клиентам "ложной или вводящей в заблуждение информации".