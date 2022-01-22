FTX анонсировала выпуск дебетовой карты

Криптовалютная биржа FTX объявила о планах выпуска дебетовой карты Visa и открыла список ожидания.

Пользователи Visa FTX смогут рассчитываться картой по всему миру за счет своих биржевых балансов в цифровых валютах. Активы будут автоматически конвертироваться в необходимую сумму в фиате в момент оплаты.

"Это позволит вам сохранять свою криптовалюту", — отметили в FTX.

Биржа заявила, что не будет взимать комиссии за транзакции, однако предупредила о возможности сторонних сборов.

Ранее Visa уже одобрила запуск подобного платежного решения несколькими криптокомпаниями, включая Binance, Bakkt, BlockFi, CryptoSpend и Ledger.

Напомним, американская биржа Gemini и австралийская платформа CoinJar выпустили криптовалютные карты при поддержке другого платежного гиганта, Mastercard.

Проведенный компанией опрос показал, что в 2022 году 40% ее клиентов планируют использовать цифровые активы.