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FTX анонсировала выпуск дебетовой карты

FTX анонсировала выпуск дебетовой карты


Криптовалютная биржа FTX объявила о планах выпуска дебетовой карты Visa и открыла список ожидания. 



Пользователи Visa FTX смогут рассчитываться картой по всему миру за счет своих биржевых балансов в цифровых валютах. Активы будут автоматически конвертироваться в необходимую сумму в фиате в момент оплаты.


"Это позволит вам сохранять свою криптовалюту", — отметили в FTX.


Биржа заявила, что не будет взимать комиссии за транзакции, однако предупредила о возможности сторонних сборов.


Ранее Visa уже одобрила запуск подобного платежного решения несколькими криптокомпаниями, включая Binance, Bakkt, BlockFi, CryptoSpend и Ledger.


Напомним, американская биржа Gemini и австралийская платформа CoinJar выпустили криптовалютные карты при поддержке другого платежного гиганта, Mastercard.


Проведенный компанией опрос показал, что в 2022 году 40% ее клиентов планируют использовать цифровые активы.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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