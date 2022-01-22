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Генсек ООН призвал соцсети изменить бизнес-модель по извлечению прибыли

Генсек ООН призвал соцсети изменить бизнес-модель по извлечению прибыли

00:56  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед Генассамблеей призвал работающие в сфере социальных сетей организации изменить бизнес-модель по извлечению прибыли, передает в пятницу ТАСС.

По его словам, многие компании в мире в соцсетях извлекают выгоду из алгоритмов, способствующих зависимости и обеспокоенности пользователей «за счет общественной безопасности».

Гутерриш заявил о необходимости создания «серьезных регулятивных рамок» для изменения этой бизнес-модели. В этой связи он предложил заключить Мировое цифровое соглашение в рамках «Саммита будущего» в 2023 году, которое, по его оценке, должно помочь властям, частному сектору и гражданам договориться по «ключевым принципам, укрепляющим глобальное сотрудничество в цифровой сфере».

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин призвал мировых лидеров строить «цифровой ООН» с тем, чтобы не допустить роста проблем цифрового регулирования. 

Права интернет — пользователей предложили защищать в ООН


В прошлом году члены Совета Федерации единогласно поддержали принятие документа, призывающего международные организации и национальные парламенты ужесточить требования к интернет-компаниям во избежание цифровой диктатуры.



#соцсети #бизнес #ООН


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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