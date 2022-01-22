Игрок представил концепт обновленного интерфейса Xbox Game Pass





Приложение Game Pass для консолей Xbox ругают многие игроки за его не самую удобную навигацию. Однако Microsoft пока не сообщала о планах обновить или как-то переработать приложение. Но этим занимаются энтузиасты, и работу одного из них можно видеть ниже.

Известный в кругах Xbox игровой инсайдер Klobrille показал концепт, как он себе представляет обновленный интерфейс Xbox Game Pass для приставок. Ниже можно посмотреть небольшой ролик, который показывает работу концепта.



Отметим, что это не более чем фанатский концепт от игрока, ожидать реализацию подобной идеи со стороны Microsoft точно не стоит.