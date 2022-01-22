Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network

Вице-президент холдинга VK и экс-глава соцсети «ВКонтакте» Андрей Рогозов присоединился к команде разработчиков блокчейна The Open Network (TON). Эту информацию ForkLog подтвердили в пресс-службе проекта.

Рогозов будет курировать создание сервисов, в том числе на базе нативного токена сети Toncoin. Вместе с ним к проекту присоединятся еще несколько человек, имена которых пока не называются.

По словам Андрея Рогозова, проект TON находится на пути к полной интеграции с мессенджером Telegram:

"Сейчас мы ведем переговоры с командой Telegram, а также с командами разработчиков, работающих над различными проектами".

Пресс-служба TON в комментарии ForkLog подтвердила планы по внедрению своих сервисов в Telegram, поскольку он является “отличной площадкой для взаимодействия разработчиков и пользователей”.

"Уже произошла интеграция с сервисом @donаte, которая позволяет получать доступ к приватным Telegram-каналам за Toncoin", – добавили представители проекта.

До конца 2022 года разработчики планируют запустить платежную систему TON Payments, сервис для присвоения доменных имен TON DNS, анонимайзер TON Proxy, облачное хранилище данных TON Storage и ряд других решений.

Напомним, на прошлой неделе разработчиков TON поддержал рэпер Моргенштерн, который сообщил, что вложил в Toncoin 10 млн рублей.

До этого благодарность за развитие проекта высказал основатель Telegram Павел Дуров, добавив, что The Open Network не зависит от команды мессенджера.

В мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network из-за судебного конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Впоследствии несколько независимых команд разработчиков продолжили работать над блокчейном на основе открытого кода. Одной из них являлась NewTON, которая позже изменила название на The Open Network.

В августе 2021 года команда Telegram передала проекту домен ton.org и GitHub-репозиторий.