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Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом

Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд расстались — об этом изданию People сообщили анонимные источники, вхожие в близкий круг пары. Разрыв произошел несколько недель назад после продолжительных сложностей в отношениях.

Это очень грустно, сейчас они сосредоточены на воспитании ребенка в новых обстоятельствах, это нелегко,

— поделился один из инсайдеров.


Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

Эмма и Гаррет воспитывают сына Родса, который появился на свет в декабре 2020 года. В интервью актриса признавалась, что беременность стала для нее большой неожиданностью, поскольку на протяжении многих лет она боролась с бесплодием и даже заморозила свои яйцеклетки.


Другой анонимный источник ранее сообщил People, что Гаррет очень поддерживал Эмму, которая родила в разгар пандемии, и старался быть хорошим партнером и отцом.

Они оба не ожидали, насколько тяжело будет с новорожденным в период пандемии, но они стараются изо всех сил быть хорошими родителями. Гаррет определенно проявил себя, когда Эмма восстанавливалась после родов. Он следил за тем, чтобы в доме было все необходимое для того, чтобы она чувствовала себя комфортно.

В прошлом месяце пара отметила первый день рождения Родса вечеринкой в стиле родео.


Робертс и Хедлунд начали встречаться в 2019 году, но официально так и не поженились.


Гаррет Хедлунд
Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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