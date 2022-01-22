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Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из легендарного шоу

Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из легендарного шоу
Актриса Юлия Михалкова высказалась о своем уходе из «Уральских пельменей». Артистка в 2019 году неожиданно для многих приняла решение уйти из шоу «Уральские пельмени», где долгое время была одной из главных звезд коллектива. Как выяснилось, в какой-то момент она поняла, что «боится застрять в одном образе». Звезде захотелось новых вызовов, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
Юлия Михалкова «Мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать», сказала Юлия Михалкова. Ранее другой шоумен «Уральских пельменей» Сергей Исаев называл несколько другие причины ухода Юлии Михалковой из коллектива. В какой-то момент она захотела войти в состав акционеров юмористической команды, однако ей не пошли навстречу. Тогда она решила хлопнуть дверью.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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