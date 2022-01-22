Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Стрельцов

Вадим Карасев

Стрельцы, будучи представителями стихии Огня, являются весьма неординарными личностями. Астрологи рассказали, как им можно понравиться, как их вдохновить и как поднять им настроение.

Стрельцы относятся к мутабельным Знакам Зодиака, поэтому они смогут приспособиться к любым, даже самым непростым жизненным условиям. Однако в дружеских или любовных отношениях при появлении проблем они предпочтут просто расстаться с человеком, ведь это сделать намного проще, а тратить силы зря они не любят. Именно поэтому старайтесь помнить о советах, описанных далее.

Как развеселить и вдохновить Стрельца

Стрельцы умны и умеют разбираться в людях. С ними важно быть самими собой. Они ненавидят притворство, поэтому стараются не формировать отношений с теми, кто лицемерит.

Проблема Стрельцов состоит в том, что они никогда не признаются ни вам, ни самим себе в том, что им грустно. Они всегда отрицают наличие грусти и негатива как таковое. Их главный жизненный девиз: «Вперед и с песней». Они не грустят, потому что прекрасно понимают, что это лишняя трата сил и времени, нервов. По этой причине они не любят общаться с чрезмерно строгими и унылыми людьми.

Все, что вам нужно для того, чтобы развеселить Стрельца, — это просто быть рядом, общаться, проводить с ними время. Что касается вдохновения, то тут все немного сложнее, потому что рожденные под этим Знаком Зодиака люди вдохновляются довольно редко. Однако когда это происходит, они сами кого угодно могут вдохновить на великие дела. Подталкивать не нужно — они сами разберутся с проблемой. Чужие советы они слушают, но только из уважения.

Как влюбить в себя Стрельца

Ни в коем случае не ограничивайте свободу этого человека. Это золотое правило общения с людьми данного Знака. Если вы будете навязывать им свои правила, то они не то что не влюбятся в вас, но даже постараются прекратить всякое общение с вами.

Стрельцы не терпят шаблонов, поэтому с ними нужно чуть больше креатива. Они на дух не переносят людей со стереотипным и консервативным отношением к любви и браку. Вам придется удивлять их и действовать не по шаблону.

Еще Стрельцы любят интриги и проявление инициативы со стороны противоположного пола. Они редко сами делают первый шаг либо делают его, но крайне осторожно. Как только они начинают понимать, что нравятся человеку, то тут же раскрываются. Важно не пропустить этот момент.