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Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой

Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте решилась на смелый шаг. Артистка решила, что уже «доросла» до маминого творчества. Артистка перепела песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». «Новое прочтение музыкальной истории уже доступно на всех цифровых платформах! Слушайте, скачивайте и делитесь своими эмоциями», — призвала Кристина. Публика скептически отнеслась к премьере, ведь никто не исполняет песни Аллы Борисовны лучше, чем она сама. Орбакайте наверняка ожидала, что её вариант песни будут сравнивать с маминым. Более того, она точно обсудила это с Аллой Борисовной, без разрешения которой премьера не состоялась бы.
Кристина Орбакайте с Аллой Пугачевой Преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова уже оценила кавер. По её мнению, Кристина провалила попытку затмить новой версией старый хит. Исполнение получилось неплохим, но в нём нет новизны. Таравкова сказала, что обработка и аранжировка песен совпадают, отличие только в тембре голоса. В этом пункте Орбакайте проигрывает Пугачевой. «Исполнение точно такое же, как у Аллы Борисовны. Все четко по нотам, никакой импровизации. За исключением их тембрального различия. Фактически отличие песни только в тембрах: у Аллы Борисовны он более наполненный, яркий, объемный. У Кристины тембр голоса, в котором почти нет грудного обертона, одни верхние частоты», — цитирует педагога КП. Впрочем, некоторые слушатели говорят, что вариант Орбакайте получился более современным и женственным. «Очень достойная версия песни», — хвалят Орбакайте в Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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