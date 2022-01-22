Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте решилась на смелый шаг. Артистка решила, что уже «доросла» до маминого творчества. Артистка перепела песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». «Новое прочтение музыкальной истории уже доступно на всех цифровых платформах! Слушайте, скачивайте и делитесь своими эмоциями», — призвала Кристина. Публика скептически отнеслась к премьере, ведь никто не исполняет песни Аллы Борисовны лучше, чем она сама. Орбакайте наверняка ожидала, что её вариант песни будут сравнивать с маминым. Более того, она точно обсудила это с Аллой Борисовной, без разрешения которой премьера не состоялась бы.Кристина Орбакайте с Аллой Пугачевой Преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова уже оценила кавер. По её мнению, Кристина провалила попытку затмить новой версией старый хит. Исполнение получилось неплохим, но в нём нет новизны. Таравкова сказала, что обработка и аранжировка песен совпадают, отличие только в тембре голоса. В этом пункте Орбакайте проигрывает Пугачевой. «Исполнение точно такое же, как у Аллы Борисовны. Все четко по нотам, никакой импровизации. За исключением их тембрального различия. Фактически отличие песни только в тембрах: у Аллы Борисовны он более наполненный, яркий, объемный. У Кристины тембр голоса, в котором почти нет грудного обертона, одни верхние частоты», — цитирует педагога КП. Впрочем, некоторые слушатели говорят, что вариант Орбакайте получился более современным и женственным. «Очень достойная версия песни», — хвалят Орбакайте в Сети.