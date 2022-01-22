Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2022 года

Вадим Карасев

Последний месяц зимы — самое время для смены имиджа. Ожидание теплых дней лучше всего скрасить яркими расцветками и ухаживающими процедурами. Окрашивание волос, выполненное в благоприятные дни месяца, зарядит оптимизмом и поможет избежать хандры.

Окрашивание волос — это не просто смена имиджа, но и перемены в жизни, которые следуют за таким серьезным выбором. Новый оттенок обязательно привлечет удачу, если прислушаться к советам астрологов, а также выбирать проверенных мастеров и щадящие краски. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать самые позитивные дни для того, чтобы процедура окрашивания не навредила локонам и не спровоцировала череду неудач.

1, 2 февраля: 1 февраля пройдет Новолуние в Водолее, и этот день неблагоприятен для смены имиджа. Окрашивание будет провоцировать нежелательные эмоции, мешающие принимать верные решения. 2 февраля окрашивание волос будет уместным для тех, кто мечтает стать увереннее.

3, 4 февраля: рост Луны в Рыбах — нейтральное время для смены цвета волос. В эти дни астрологи рекомендуют избегать ярких оттенков в пользу натуральных тонов. Такой выбор поможет сохранить внутреннее равновесие и избежать конфликтов с окружающими людьми.

5, 6 февраля: рост Луны в Овне — не самое лучшее время для того, чтобы изменить цвет волос. Энергетика созвездия подталкивает к импульсивным поступкам, о которых придется пожалеть впоследствии. Астрологи рекомендуют отказаться от окрашивания и заняться уходом за локонами, чтобы восстановить структуру волос и наполнить их силами.

7, 8 и 9 февраля: три дня Луна проведет в созвездии Тельца, и это время прекрасно подходит для того, чтобы посетить стилиста, выбрать новый имидж и сменить цвет волос. Удачу и деньги привлекут светлые оттенки, а уверенности придадут контрастные пряди.

10, 11 февраля: энергетика растущей в Близнецах Луны переменчива, поэтому многих потянет на эксперименты со внешностью. Астрологи рекомендуют не отказываться от ярких эмоций и выбрать день для того, чтобы преобразиться. Смелые оттенки будут уместными в преддверии завершения зимы и наступления долгожданных весенних деньков.

12, 13 и 14 февраля: рост Луны в Раке — не самое лучшее время для того, чтобы посещать стилиста. В эти дни под влиянием созвездия есть риск выбрать не тот оттенок и разочароваться в результате.

15, 16 февраля: Луна растет, и 16 февраля будет Полнолуние. Энергетика созвездия Льва будет влиять на настроение, а подкрепленная силой Луны, она может вызвать перепады настроения. Тем, кто не хочет навлечь на себя неприятностей, астрологи рекомендуют избегать яркого окрашивания 15 числа, а 16 февраля предпочесть домашний уход за волосами.

17, 18 февраля: Луна убывает в созвездии Девы, и это время удачно для того, чтобы изменить цвет волос. Предпочтительными будут натуральные оттенки, помогающие оставаться в равновесии с собой, и щадящие природные красители, которые не навредят структуре волос.

19, 20 и 21 февраля: Луна продолжает терять силы, переходя в созвездие Весов. Окрашивание волос в такие дни может выполняться, только если вы уверены в сделанном выборе. В противном случае новый цвет волос будет провоцировать нежелательные эмоции и снизит работоспособность.

22, 23 февраля: Луна в Скорпионе — опасное время для окрашивания. В этот период астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии, а также прибегнуть к укрепляющим маскам, чтобы избавиться от ломкости волос.

24, 25 февраля: Луна стареет, переходя в созвездие Стрельца. Эти дни неблагоприятны для манипуляций с волосами. Привлечь удачу и сохранить хорошее настроение помогут спа-процедуры.

26, 27 февраля: Луна в Козероге — нейтральное время для окрашивания. Тем, кто захочет изменить имидж, астрологи рекомендуют избегать кардинальной смены имиджа, чтобы не потерять удачу. Лучше всего красить волосы в свой природный оттенок, чтобы обрести уверенность и достичь новых успехов.

28 февраля: последний день зимы Луна проведет в созвездии Водолея. Этот день будет противоречивым, поэтому окрашивание волос стоит делать лишь тем, кто полностью уверен в своем выборе и не пожалеет о новом оттенке.