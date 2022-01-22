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Мария Горбань уменьшила себе грудь

Мария Горбань уменьшила себе грудь
Актриса Маша Горбань решилась еще на одну пластику. Артистка легла под нож пластического хирурга. Актриса от природы обладает пышной грудью, но после вторых родов ее перестал устраивать размер. Поэтому блондинка решила его уменьшить. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Мария Горбань «А у меня сегодня прекрасный день 😅 я в очередной раз уменьшила грудь. Кто-то пришивает, а я все убираю 🙈 Я вам уже много раз рассказывала про нашего крестного папу 2-х моих детей Илью Сергеева. Он прекрасный пластический хирург ❤️ Так уж вышло, что от природы у меня большой размер груди и маленький объём 70 Е, девочки меня поймут 🤦🏼‍♀️и при каждой беременности она становилась ещё больше 😅 как хорошо, что есть такие замечательные доктора. Илюша, спасибо что в очередной раз избавил меня от ношения лифчика, я уже чувствую легкость. Вот только восстановлюсь и сразу на спорт 💪🏻», — разоткровенничалась Горбань. Напомним, в прошлом году Мария стала мамой во второй раз. Сына Нилана она родила 5 августа в США. Недавно актриса с семьей отдыхала на Шри-Ланке, где отметила свое 35-летие.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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