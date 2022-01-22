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Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу

Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал творчество молодых артистов. Артист стал гостем программы «Что было дальше?» в 2020 году. Участие певца в юмористическом шоу до сих пор вспоминают. Певец объяснил, в чем заключается его успех. Публика сильно удивилась, увидев Михаила Шуфутинского в «ЧБД». Более 15 тысяч пользователей написали, что певцу не стоило принимать участие в столь скандальной программе. Сам же шансонье считает иначе. «А мне понравилось! Приятные ребята. Да, пользуются, ненормативной лексикой, но мне было интересно. И я увидел, что им интересен, это важно, значит, как Моргенштерн, тоже что-то сделал, что другим людям прикольно. Я не играл там никакую роль, был самим собой. Ребятам зашло, что я был с ними в связке, и они за меня не покраснели», — заявил 73-летний исполнитель.
Моргенштерн В шоу Михаил Захарович так же, как и ведущие, нецензурно выражался. Артист объяснил, почему это допустил. «Я сказал какие-то слова… развязался что-то. Вырубился. Ну ничего, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Я на такие программы вообще не хожу. У меня хорошая репутация, потому что я хорош сам по себе», — отметил певец. Шуфутинский сравнил себя с 23-летним Моргенштерном, потому что считает его талантливым парнем. Многие критикуют молодого рэпера, Михаил Захарович, наоборот — уважает за целеустремленность. «Некоторые говорят «ужасно», другие — «прекрасно». Я не являюсь знатоком его творчества, но что-то слышал. Хочу сказать одно — если этот человек сумел создать нечто, что овладело умами миллионов людей, значит, он что-то знает. Он смог, а его сосед по квартире — нет! Может, я чего-то не понимаю, но пытаюсь догнать. Это важно для тех, кто берется говорить о ком-то другом», — заключил артист в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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