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Минфин рассчитывает на принятие корректировок топливного демпфера в весеннюю сессию Думы

Минфин рассчитывает на принятие корректировок топливного демпфера в весеннюю сессию Думы

19:25  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Министерство финансов России рассчитывает, что законопроект о корректировке топливного демпфера будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передаёт ТАСС.

«В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера», — сказал Сазанов.

Планируемая дата индексации условной цены топлива — 1 июля, параметры поправок находятся на стадии обсуждения, уточнил замминистра.

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Механизм демпфера, регулирующий топливный рынок, работает с 2019 года. Если мировые цены на нефть оказываются выше условных внутренних, государство компенсирует производителям часть этой разницы, и наоборот — при низких экспортных ценах компании возвращают часть прибыли в бюджет. Основным параметром механизма является индикативная цена на топливо, устанавливаемая профильными министерствами.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планируют скорректировать демпферный механизм на 2022 год. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, планируется увеличить компенсацию нефтеперерабатывающим заводам разницы между экспортной и внутренней ценами.

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#нефть #деньги


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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