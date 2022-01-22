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«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC

«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC


Разработчики «Мой Друг Свинка Пеппа» (My Friend Peppa Pig) вчера сообщили, что их игра теперь оптимизирована до приставок нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Проект получил на новых консолях более высокое разрешение и быстрое время загрузки.

Вместе с тем, на официальном сайте «Мой Друг Свинка Пеппа» создатели проекта указали, что готовят для него DLC. На данный момент подробностей про дополнение нет, известно, что его релиз должен состояться в марте 2022 года. Не уточняется и название дополнения, в анонсе говорится, что «больше информации о новых возможностях будет опубликовано ближе к этому времени», то есть к марту.

Напомним, что игра «Мой Друг Свинка Пеппа» вышла в конце прошлого года и получила много положительной критики. Отмечается, что игра позволяет детям буквально погрузиться в мир любимого мультфильма.


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По материалам: newxboxone

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