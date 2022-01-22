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На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC

На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC


На фоне коррекции криптовалютного рынка правительство Сальвадора приобрело 410 BTC. По словам президента Найиба Букеле, покупка обошлась стране в $15 млн.



Средняя цена покупки составила $36 585. С учетом последней инвестиции на балансе государственного фонда Сальвадора находится 1651 BTC ($59,1 млн по текущему курсу).


Биткоин-скептик Питер Шифф заявил, что Букеле «впустую потратил» деньги, и призвал его перестать приобретать криптовалюту на падающем рынке. 



«Это означает, что вы потратили впустую более $36 500 на каждый биткоин. Если вы хотите делать плохие ставки на криптовалюту, делайте их на собственные деньги. Почему вы не указали, как много биткоинов вы лично удерживаете и сколько денег уже потеряли? Я предупреждал вас не выкупать последнюю просадку. Не покупайте следующую», — написал он.


В ответ ведущий подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак отметил, что, начиная с ноября 2013 года, Шифф неоднократно рекомендовал людям отказаться от покупки биткоина. 



22 января котировки первой криптовалюты продолжили пятничное падение, опустившись ниже $36 000. Относительно ноябрьского максимума коррекция превысила 48%. На момент написания актив торгуется вблизи $35 800.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин тянет за собой и остальной рынок — все активы из топ-10 по рыночной капитализации остаются в красной зоне. Худшую динамику показали Terra (-22,3%), Polkadot (-18,8%) и Solana (-18%). Цена Ethereum за сутки снизилась на 12%, до $2508, согласно CoinGecko.


Данные: CoinGecko.

Ранее Букеле заявил, что в 2022 году цена цифрового золота вырастет до $100 000.


Напомним, 7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США.


В том же месяце правительство страны приобрело 700 BTC через специально созданный фонд. 


В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, а в следующем месяце приобрели дополнительные 100 BTC.


В декабре Сальвадор купил 21 BTC. По словам президента Букеле, страна инвестировала в биткоин, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».

# Экономика

По материалам: ForkLog

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