На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC

На фоне коррекции криптовалютного рынка правительство Сальвадора приобрело 410 BTC. По словам президента Найиба Букеле, покупка обошлась стране в $15 млн.

Nope, I was wrong, didn’t miss it.



El Salvador just bought 410 #bitcoin for only 15 million dollars 🥳



Some guys are selling really cheap 🤷🏻‍♂️ https://t.co/vEUEzp5UdU — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 21, 2022

Средняя цена покупки составила $36 585. С учетом последней инвестиции на балансе государственного фонда Сальвадора находится 1651 BTC ($59,1 млн по текущему курсу).

Биткоин-скептик Питер Шифф заявил, что Букеле «впустую потратил» деньги, и призвал его перестать приобретать криптовалюту на падающем рынке.

That means you wasted over $36,500 per #Bitcoin. If you want to make bad bets on #Bitcoin do it with your own money. Why didn't you include in your tweet how many Bitcoin you HODL, and how much money you have already lost. I warned you not to buy the last dip. Don't buy the next! — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 21, 2022

«Это означает, что вы потратили впустую более $36 500 на каждый биткоин. Если вы хотите делать плохие ставки на криптовалюту, делайте их на собственные деньги. Почему вы не указали, как много биткоинов вы лично удерживаете и сколько денег уже потеряли? Я предупреждал вас не выкупать последнюю просадку. Не покупайте следующую», — написал он.

В ответ ведущий подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак отметил, что, начиная с ноября 2013 года, Шифф неоднократно рекомендовал людям отказаться от покупки биткоина.

You also warned people not to buy #bitcoin on November 21st 2013 and many times since...https://t.co/cMTxOEt4gQ — Peter McLasso ☠️ (@PeterMcCormack) January 21, 2022

22 января котировки первой криптовалюты продолжили пятничное падение, опустившись ниже $36 000. Относительно ноябрьского максимума коррекция превысила 48%. На момент написания актив торгуется вблизи $35 800.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Биткоин тянет за собой и остальной рынок — все активы из топ-10 по рыночной капитализации остаются в красной зоне. Худшую динамику показали Terra (-22,3%), Polkadot (-18,8%) и Solana (-18%). Цена Ethereum за сутки снизилась на 12%, до $2508, согласно CoinGecko.

Данные: CoinGecko.

Ранее Букеле заявил, что в 2022 году цена цифрового золота вырастет до $100 000.

Напомним, 7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным средством платежа наряду с долларом США.

В том же месяце правительство страны приобрело 700 BTC через специально созданный фонд.

В октябре власти нарастили резервы в первой криптовалюте еще на 420 BTC, а в следующем месяце приобрели дополнительные 100 BTC.

В декабре Сальвадор купил 21 BTC. По словам президента Букеле, страна инвестировала в биткоин, чтобы отпраздновать «последний 21 день 21 года 21 века».