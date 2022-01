На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC

На фоне коррекции криптовалютного рынка правительство Сальвадора приобрело 410 BTC. По словам президента Найиба Букеле, покупка обошлась стране в $15 млн.

Средняя цена покупки составила $36 585. С учетом последней инвестиции на балансе государственного фонда Сальвадора находится 1651 BTC ($59,1 млн по текущему курсу).

Биткоин-скептик Питер Шифф заявил, что Букеле «впустую потратил» деньги, и призвал его перестать приобретать криптовалюту на падающем рынке.

That means you wasted over $36,500 per #Bitcoin. If you want to make bad bets on #Bitcoin do it with your own money. Why didn't you include in your tweet how many Bitcoin you HODL, and how much money you have already lost. I warned you not to buy the last dip. Don't buy the next!