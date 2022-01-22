Наталья Штурм рассказала, почему сдали Федосееву сдали в дом престарелых

Певица Наталья Штурм прокомментировала ситуацию с легендарной актрисой. Артистка объяснила, почему дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга определила свою 83-летнюю маму в дом престарелых. «Я думаю, что Ольга, видя повышенное внимание общественности к матери, прибегла к этому варианту как к крайнему для спасения ее жизни. Оле нужно работать, Маше – тоже. Находиться круглосуточно с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, невероятно сложно», сказала Наталья Штурм.Наталья Штурм По словам Натальи Штурм, ее собственная мама десять лет ухаживала за парализованной бабушкой. Они жили вчетвером в однокомнатной квартире. Запах болезни, как заметила певица, стоял повсюду. Мать исполнительницы постоянно переворачивала родительницу, чтобы у той не образовались пролежни. Это, как сказала Штурм, был просто ад, сообщает «Собеседник». Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в доме престарелых минимум 21 день. При этом стало известно о своеобразных порядках в пансионате. Там, как недавно выяснилось, вытягивают деньги с клиентов на дополнительные лечебные процедуры.