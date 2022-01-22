Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в дом престарелых

Певица Наталья Штурм заявила, что там творятся ужасные вещи. Артистка заявила, что навела справки о пансионате «Идиллия», куда дочь определила 83-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По словам исполнительницы, об этом доме престарелых есть как положительные, так и отрицательные отзывы в Сети. Она призвала быть осторожнее тех, кто решит там подлечиться.Наталья Штурм «В одном из отзывов написано, что из клиентов вытягивают деньги на различные дополнительные услуги. А как только от них отказываешься, так к пациенту сразу меняется отношение. Ольга должна учитывать отзывы простых людей. Хотя, думаю, Лидии Николаевны это не коснется: все-таки она – всенародная любимица, ее все обожают», сказала Наталья Штурм. Ранее в этом же доме престарелых на протяжении нескольких месяцев находился легендарный советский актер Леонид Куравлев. Не так давно он оказался в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «Собеседник».