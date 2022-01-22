Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком

Художник Никас Сафронов рассказал о соседстве с Федором Бондарчуком. Как выяснилось, Никас Сафронов живет в одном доме с Федором Бондарчуком и его женой, актрисой Паулиной Андреевой. И они доставили ему немало хлопот, когда затеяли ремонт у себя в квартире. Все дело в том, что звездная пара поселилась прямо над квартирой художника. «Единственные хлопоты от Бондарчука исходили тогда, когда он только купил квартиру в нашем доме и делал около двух лет ремонт. Его квартира располагается этажом ниже, прямо подо мной. И этот период был шумным — я даже на время поселился в мастерской», — вспомнил Никас Сафронов.Федор Бондарчук с женой Он признался, что отнесся к этому «философски», ведь сам ухитрился делать ремонт почти десять лет, тем самым доставив соседям массу неудобств. Художник назвал Бондарчука и Андрееву приятными и милыми соседями и рассказал, что собирается пригласить их на вечеринку. «У них очень тихий и спокойный ребенок. Во всяком случае, я никаких криков не слышу... Федор – приятный человек. Я его вижу время от времени. Обычно мы пересекаемся на улице или в подъезде. Федор все время куда-то бежит по делам – мы с ним в этом похожи. Шумных застолий они с Паулиной не устраивают. У меня вечеринки случаются и то чаще. Панибратских отношений у нас нет, но, когда я после пандемии возобновлю интересные вечеринки, куда я обычно приглашаю мировых звезд, я, конечно же, приглашу и своих соседей», — рассказал «Собеседнику» художник. Напомним, Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в сентябре 2019 года. Пара провела закрытую свадьбу в Санкт-Петербурге и предприняла беспрецедентные меры безопасности, чтобы ни одно фото с церемонии не просочилось в Сеть. А в начале марта 32-летняя актриса впервые стала мамой. Мальчика назвали Иваном, и он появился на свет 2 марта.