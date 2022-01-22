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Новые облики оперативников по мотивам «Рик и Морти» добавили в Rainbow Six Siege

Новые облики оперативников по мотивам «Рик и Морти» добавили в Rainbow Six Siege


В игру Rainbow Six Siege издательство Ubisoft добавило облики оперативников по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Новые облики доступны для оперативников Ace и Thermite. Отметим, что ранее в Rainbow Six Siege уже добавляли для некоторых оперативников облики по мотивам «Рик и Морти».

Оперативник Ace получил костюм пришельцев мисиксов. Это инопланетяне, которые выполняют задания, а затем взрываются после их завершения. Оперативник Thermite получил костюм Кромбопулуса Майкла — насекомоподобного наемного убийцы.


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Напомним, что игра Rainbow Six Siege доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC.

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По материалам: newxboxone

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