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Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

Олега Тактарова жестоко избили в Мексике
Известный актер Олег Тактаров подвергся жестокому избиению. Первый чемпион UFC из России подвергся жестокому нападению, когда он находился в Мексике. По словам Тактарова, он лишь хотел защитить людей, которые страдали от действий злоумышленников. Так, появилась информация, что Олег Тактаров заступился за девушку, у которой завязался спор с охраной отеля. Однако на видео, где 54-летний актер говорит о случившемся, он отмечает, что заступился за нескольких людей: «Я попросил не терроризировать людей. Ко мне все проблемы предъявляйте, говорю, они пускай идут домой» цитирует Telegram-канала Александра Лютикова. Слова Тактарова раззадорили местных, отчего они незамедлительно ударили его. О дальнейших событиях рассказывает сам спортсмен: «Сзади по голове, думаю, что бейсбольной битой, гематома внутренняя… Десять (человек) просто по мне скакали. Очнулся от того, что я задыхаюсь. У меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с этой стороны били, один прыгал на наручниках, а наручники у меня были застегнуты за спиной, какой-то леской мне стягивали ноги минут 30-40. Я лежал, не двигался, но меня все равно продолжали бить».
Олег Тактаров Издевательства над Тактаровым продолжались долго, однако, нападающих наконец спугнуло прибытие правоохранительных органов: «Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением, я понял, что я выживу, потому что каждую секунду думал, что умру. У меня просто не хватало воздуха». Боец также поделился, что подвергся нападению со стороны банды, которую прикрывает очень влиятельные люди. «Это какая-то супермафиозная структура», — считает он. Пользователи Сети оказались в шоке от этой новости и принялись поддерживать Тактарова: «Крепитесь, Олег Николаевич!»; «Повезло, что вообще жив остался…»; «Красава, Тактарыч! Заступился за девушку против толпы в чужой стране!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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