Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк

Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк много лет борется с раком. Известие о том, что больная раком артистка перестала говорить, стала шоком для всех поклонников актрисы. Встревоженные россияне оставляют десятки сообщений в блоге старшей дочери звезды сериала «Моя прекрасная няня». Именно Анна известила общественность о том, что ее знаменитой маме стало хуже. Чем может грозить потеря речи для народной любимицы, рассказал врач-онколог. Дочь Анастасии Заворотнюк, которая три года борется с раком мозга последней стадии, призналась, что переживает очередной тяжелый период в жизни. Поклонники предположили, что ее маме стало хуже. Опасения публики были не напрасны. Анастасии стало хуже. Ее дочь Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит. «Держимся, как можем. Болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» - сообщала наследница.
Анастасия Заворотнюк А чуть позже поведала, что ей очень не хватает маминых советов. Из-за недуга артистка не может говорить. «Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой», - цитирует врача-онколога Юрия Покровского Day.ru. При этом, по словам специалиста, при потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Онколог также отметил, что ситуация действительно печальная. Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Позже был обнародован ее диагноз «глиобластома». Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Артистка сильно поправилась, передвигается в инвалидной коляске. Иногда теряет сознание от боли.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился
Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился
В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне безопасности
В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне
В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ
В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ
FTX анонсировала выпуск дебетовой карты
FTX анонсировала выпуск дебетовой карты
40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends
40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends
«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC
«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC
Джонни Депп вернется на большие экраны в роли короля Людовика XV
Джонни Депп вернется на большие экраны в роли короля Людовика XV
Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в дом престарелых
Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне

Топ на сегодня

Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут

Еще по теме

26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь
Анастасия Заворотнюк жестко отругала дочку за прыжок с парашютом
«Заворотнюк без волос»: Рустам Солнцев увидел Анастасию Заворотнюк