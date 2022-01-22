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Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек

Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек


Популярность цифровых валют в Украине растет – жители страны разбираются в терминологии и активно создают криптокошельки. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus Research, документ есть в распоряжении редакции ForkLog.


Опрос проходил 13 января 2022 года через анкетирование в мобильном приложении. В нем приняли участие 1000 респондентов. Исходя из этой цифры, выборка не может считаться репрезентативной.


По данным аналитиков, 20,7% украинцев в возрасте от 18 до 24 лет покупали криптовалюты и участвовали в ICO.


Больше половины опрошенных – 55,9% – знают, что такое криптовалюта, а 5,1% уже работали с цифровыми активами или блокчейном.


Самая популярная операция украинцев – открытие криптовалютного кошелька. Это сделали 77% тех, кто связан с криптоиндустрией.


Каждый второй украинец, знакомый с цифровыми валютами, покупал или обменивал их на бирже.


Реже всего респонденты использовали криптовалюты для игр – 18,9%.


Реальные товары покупали за криптовалюту 31,5% украинцев. При этом чаще таким способом за товары расплачивались жители небольших городов.


Напомним, в рейтинге глобального индекса принятия криптовалют за 2021 год от Chainalysis жители Украины заняли 4 место, хотя в 2020 году лидировали в списке. Исследователи объяснили потерю позиций снижением объема транзакций на P2P-платформах.


Также они выяснили, что 87% всех отправляемых из Украины криптовалют попадают на иностранные адреса.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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