Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга

Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга

Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга


Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение Банка России о запрете майнинга и операций с криптовалютами на территории РФ. По его словам, это приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологичные отрасли.


«Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал он.


По мнению Дуров, запрет криптовалют неминуемо затормозит развитие более широкой отрасли блокчейн-технологий. Он подчеркнул, что Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов в этой сфере может стать крупным игроком новой экономики при условии «вдумчивого регулирования».


20 января ЦБ РФ предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории России. Регулятор заявил, что эти цифровые активы (включая стейблкоины) претендуют на замену фиатных денег, но используются в первую очередь в нелегальной деятельности.


https://forklog.com/bank-rossii-predlozhil-zapretit-obrashhenie-i-majning-kriptovalyut-v-rf/

Опрошенные ForkLog эксперты назвали запрет биткоин-операций в РФ шагом в сторону безнадежного отставания страны в технологическом плане. По их мнению, такая инициатива спровоцирует отток специалистов и поступлений в экономику, но сложившийся рынок не убьет.


Представители индустрии майнинга считают, что приведенные в докладе регулятора доводы в пользу запрета на территории РФ операций по добыче криптовалют не выдерживают никакой критики. 


21 января председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что майнинговые фермы можно не запрещать, если они будут действовать под жестким контролем со стороны государства.


Напомним, согласно Bloomberg, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала полный запрет на операции с криптовалютой из-за договоренности с ФСБ.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в дом престарелых
Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне
Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5
Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5
На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и
Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают становится не по себе
Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают
Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам
Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам
Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма Капитолия
Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу
Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу

Топ на сегодня

Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт

Еще по теме

Дуров объяснил рапорт «Лаборатории Касперского» об уязвимости Telegram
Дуров сдался под напором властей США
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга
Дуров назвал условия для превращения Российской Федерации в технологического лидера