Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение Банка России о запрете майнинга и операций с криптовалютами на территории РФ. По его словам, это приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологичные отрасли.

«Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — написал он.

По мнению Дуров, запрет криптовалют неминуемо затормозит развитие более широкой отрасли блокчейн-технологий. Он подчеркнул, что Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов в этой сфере может стать крупным игроком новой экономики при условии «вдумчивого регулирования».

20 января ЦБ РФ предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории России. Регулятор заявил, что эти цифровые активы (включая стейблкоины) претендуют на замену фиатных денег, но используются в первую очередь в нелегальной деятельности.

https://forklog.com/bank-rossii-predlozhil-zapretit-obrashhenie-i-majning-kriptovalyut-v-rf/

Опрошенные ForkLog эксперты назвали запрет биткоин-операций в РФ шагом в сторону безнадежного отставания страны в технологическом плане. По их мнению, такая инициатива спровоцирует отток специалистов и поступлений в экономику, но сложившийся рынок не убьет.

Представители индустрии майнинга считают, что приведенные в докладе регулятора доводы в пользу запрета на территории РФ операций по добыче криптовалют не выдерживают никакой критики.

21 января председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что майнинговые фермы можно не запрещать, если они будут действовать под жестким контролем со стороны государства.

Напомним, согласно Bloomberg, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала полный запрет на операции с криптовалютой из-за договоренности с ФСБ.