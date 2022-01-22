По Games With Gold бесплатно сейчас доступны 3 дополнительные игры





По программе Games With Gold в России в середине января игроки получили доступ к двум проектам: Aground и Space Invaders: IG. Но еще и из других регионов можно забрать 3 дополнительные игры.

Ранее мы уже сообщали о том, что Splosion Man и Dark Void можно получить по Games With Gold до конца месяца из других регионов. Есть еще и третий проект — Port Royale 3. Итого, сейчас подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно из разных регионов три дополнительные игры:

Splosion Man — из БразилииDark Void — из Южной КореиPort Royale 3 — из Франции.

Ниже даны прямые ссылки на страницы с играми в Microsoft Store в регионах, где они доступны бесплатно. Достаточно перейти в браузере в нужный регион, авторизоваться со своего аккаунта, где есть «золотая подписка», и забрать эти игры к себе на аккаунт.

Splosion Man

Splosion Man

Watch this video on YouTube

Игроки управляют Человеком-взрывом, сбежавшим научным экспериментом, способным неоднократно взрывать себя, пока он пробирается через препятствия и ловушки, пытаясь покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.

Перейти в Microsoft Store

Dark Void

Dark Void

Watch this video on YouTube

Уникальное сочетание реактивного ранца и наземных боев в Dark Void привносит новую захватывающую динамику в видеоигры.

Перейти в Microsoft Store

Port Royale 3

Port Royale 3

Watch this video on YouTube

Могущественные державы: Испания, Англия, Франция и Голландия сражаются за заморские колонии. А вот и вы, молодой капитан, чья единственная цель — стать самым могущественным человеком во всем Новом Свете.

Перейти в Microsoft Store