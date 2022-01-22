По Games With Gold бесплатно сейчас доступны 3 дополнительные игры
По программе Games With Gold в России в середине января игроки получили доступ к двум проектам: Aground и Space Invaders: IG. Но еще и из других регионов можно забрать 3 дополнительные игры.
Ранее мы уже сообщали о том, что Splosion Man и Dark Void можно получить по Games With Gold до конца месяца из других регионов. Есть еще и третий проект — Port Royale 3. Итого, сейчас подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно из разных регионов три дополнительные игры:
Splosion Man — из Бразилии
Dark Void — из Южной Кореи
Port Royale 3 — из Франции.
Ниже даны прямые ссылки на страницы с играми в Microsoft Store в регионах, где они доступны бесплатно. Достаточно перейти в браузере в нужный регион, авторизоваться со своего аккаунта, где есть «золотая подписка», и забрать эти игры к себе на аккаунт.
Splosion Man
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Splosion Man
Игроки управляют Человеком-взрывом, сбежавшим научным экспериментом, способным неоднократно взрывать себя, пока он пробирается через препятствия и ловушки, пытаясь покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.
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Dark Void
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Dark Void
Уникальное сочетание реактивного ранца и наземных боев в Dark Void привносит новую захватывающую динамику в видеоигры.
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Port Royale 3
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Port Royale 3
Могущественные державы: Испания, Англия, Франция и Голландия сражаются за заморские колонии. А вот и вы, молодой капитан, чья единственная цель — стать самым могущественным человеком во всем Новом Свете.
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