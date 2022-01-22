Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают становится не по себе

Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают становится не по себе

Женщине по имени Тифани, не так давно отметила 62-ой День Рождения. Женщина с оптимизмом смотрит на жизнь и старается доказать окружающим, что это только начала.

Она активно тренируется в спортивном зале, показывает подписчикам как с помощью простых вещей создавать неповторимые образы.

Все ролики Тифани публикует в ТикТок в формате «До-после». На первом кадре она показывается без грамма косметики, на ней одета обычная домашняя одежда, затем кадр сменяется другим под эффектную музыку, и женщина показывает, как выглядит со стильной прической, макияжем, в изысканных нарядах.

Ролики с удовольствием смотрят многие зрители, а на сегодняшний день армия подписчиков насчитывает более семиста тысяч пользователей.

@tiffnicole143 Reply to @vanessaeloi545 Going into 2022 still living rent free in their heads ♥️ #power #confidence nbothered #feelsgood @dtleyeofficial @DTLeye ♬ Lookmeinmyeyes — Iloveslowedmusic🧸

Автор канала уверена, что выглядеть привлекательно можно в любом возрасте. Главное заботиться о себе, тренировать тело, правильно питаться. По ее мнению, когда женщине исполняется 60 лет, она может посвятить много времени себе, чувствовать себя красивой и счастливой.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и
Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают становится не по себе
Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают
Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам
Банк Лаоса выдал первые лицензии местным биткоин-биржам
Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма Капитолия
Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу
Михаил Шуфутинский рассказал о своем участии в скандальном шоу
7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play сейчас
7 бонусов доступны по Game Pass Ultimate и EA Play сейчас
Агата Муцениеце, назло Карпович, поделилась снимком со счастливым Прилучным
Агата Муцениеце, назло Карпович, поделилась снимком со счастливым
Дочка Этери Тутберидзе не ходит на уроки в университет
Дочка Этери Тутберидзе не ходит на уроки в университет
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Стрельцов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Стрельцов
Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку
Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку

Топ на сегодня

Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут

Еще по теме

Google отмечает 19-й день рождения
Похваставшуюся мощным оружием Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный макияж
Лена Бушина в модном купальнике произвела фурор среди подписчиков
Женщина из беззубой серой мышки превратилась в королеву любой вечеринки, всего за несколько минут