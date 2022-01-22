Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне кранча и шантажа





В игровой индустрии немало проблем, и едва ли не каждые полгода появляется информация о новой студии, которая в «жестких» условиях создавала игру. Вчера было объявлено, что игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет 5 апреля 2022 года. А вместе с тем портал Polygon опубликовал материал, в котором рассказал, насколько тяжело протекала разработка.

Приведем основные тезисы из материала, с которым можно полностью ознакомиться на сайте Polygon:

Создание проекта LEGO Star Wars: The Skywalker Saga студией TT Games стартовало в конце 2017 года. Разработка сразу началась с проблем, поскольку разработчики хотели использовать Unreal Engine, а руководство настаивало на использовании движка NTT, чтобы платить меньше лицензионных отчислений.В студии TT Games была, так называемая, «культура кранча». Этим термином принято называть массовые неоплачиваемые переработки с целью выпустить игру к нужному сроку. «Это был очень тихий шантаж», — говорит один из бывших сотрудников журналистам Polygon. «Если люди не начнут работать сверхурочно, возникнут проблемы», хотя эти проблемы никогда не уточнялись.LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — самая масштабная игра серии. Как рассказывают разработчики порталу Polygon, руководство TT Games требовало «стремиться к 85». Это означает, что игра должна получить не меньше 85 баллов на Metacritic после релиза. Разработчики отмечают, что это «требовало от сотрудников сверхурочной работы в течение многих лет, чтобы достичь амбиций компании».Сотрудники говорят, что «культура кранча» изначально была в TT Games, и необходимость выпускать ежегодно новые игры LEGO приводила к тому, что даже при планировании расписания разработки уже закладывались переработки.

В том же материале Polygon отмечается, что, в целом, разработчики считают, что LEGO Star Wars: The Skywalker Saga получится достойным проектом, который «удовлетворит фанатов». Однако они «удивляются, почему персоналу пришлось так много терпеть, чтобы добраться до этого момента».

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