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Пользователи MakerDAO предотвратили ликвидации на более чем $600 млн

Пользователи MakerDAO предотвратили ликвидации на более чем $600 млн


На фоне коррекции криптовалютного рынка под угрозой ликвидации оказались семь крупных Vaults платформы MakerDAO. На голландский аукцион могли попасть ETH на сумму более $600 млн.



MakerDAO — это платформа смарт-контрактов на базе Ethereum, позволяющая выпускать стейблкоин DAI под залог криптоактивов. Пользователь отправляет некоторое количество ETH или других токенов на адрес контракта, который производит соразмерную эмиссию DAI. Эта система называется Vaults.


Стабильность привязки DAI к доллару США обеспечивает механизм ликвидаций. Если стоимость залогового обеспечения Vault опускается ниже определенной отметки, которая определяется коэффициентом ликвидации, активы автоматически выставляются на аукцион для покрытия средств в DAI.


https://forklog.com/chto-takoe-makerdao/

На часовом баре Ethereum за 22 января 01:00 (МСК) наблюдалась просадка котировок до $2500 (на криптовалютной бирже Binance). Это было ниже ликвидационной цены, установленной для семи Vaults с совокупным залоговым обеспечением на $630 млн.


Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Пользователи MakerDAO могут понижать ликвидационную цену, внося дополнительное залоговое обеспечение или возвращая DAI в Vault. Это можно сделать даже после достижения ценой критической отметки, поскольку протокол отправляет активы на аукцион примерно с тридцатиминутной задержкой.


По словам основателя MakerDAO Руне Кристенсена, владельцы Vaults внесли дополнительное обеспечение, успев спасти шесть из семи «хранилищ». Одно из них все же подверглось ликвидации — на аукционе, который состоялся примерно в 2:00 (МСК), было реализовано 28 048 ETH (~$65 млн).



По данным Makerburn, аукцион длился 49 минут. Согласно TradingView, в этот период наблюдалась просадка цены Ethereum до $2403. Это свидетельствует о том, что продажа ETH на аукционе MakerDAO оказала давление на котировки актива.


На момент написания Ethereum торгуется вблизи $2500. По данным Block Analitica, в настоящий момент на платформе MakerDAO нет Vaults, подверженных риску ликвидации.


Согласно DeFi Llama, MakerDAO является вторым по объему заблокированных в смарт-контрактах средств (TVL) DeFi-протоколом с показателем $14,63 млрд. 


Напомним, в конце 2020 года глава B.Protocol Ярон Велнер обнаружил в протоколе MakerDAO эксплойт, позволяющий избежать принудительной ликвидации.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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