Ремастер культовой игры Elasto Mania выйдет на Xbox уже на следующей неделе





Игра Elasto Mania Remastered выйдет уже на следующей неделе — 26 января 2022 года, о чем сообщили разработчики. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. На данный момент предварительные заказы в Microsoft Store не открыты.

Elasto Mania — культовая игра с более чем 20-летней историей. Она представляет собой аркадный симулятор мотоциклиста. В ней игроки на мотоциклах должны проходить различные препятствия и добираться до финиша на доступных картах, которых огромное количество. В игре есть элемент соревновательности в виде списка лидеров, присутствует и локальный соревновательный режим на двух игроков.

Отметим, что стоимость Elasto Mania Remastered на Xbox пока не называется.

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