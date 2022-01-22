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Ремастер культовой игры Elasto Mania выйдет на Xbox уже на следующей неделе

Ремастер культовой игры Elasto Mania выйдет на Xbox уже на следующей неделе


Игра Elasto Mania Remastered выйдет уже на следующей неделе — 26 января 2022 года, о чем сообщили разработчики. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. На данный момент предварительные заказы в Microsoft Store не открыты.

Elasto Mania — культовая игра с более чем 20-летней историей. Она представляет собой аркадный симулятор мотоциклиста. В ней игроки на мотоциклах должны проходить различные препятствия и добираться до финиша на доступных картах, которых огромное количество. В игре есть элемент соревновательности в виде списка лидеров, присутствует и локальный соревновательный режим на двух игроков.

Отметим, что стоимость Elasto Mania Remastered на Xbox пока не называется.


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По материалам: newxboxone

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