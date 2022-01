Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов

Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса. Об этом говорится в масштабном расследовании Reuters.

Собеседники агентства сообщили, что Binance отказалась от идеи открыть подразделение на Мальте и получить лицензию местного финрегулятора, когда узнала о строгих протоколах AML и требованиях по части раскрытия информации.

В 2019 году биржа в частном порядке уведомила MFSA, что отказалась от своего плана, однако продолжала утверждать, что ее деятельность «регулируется законами Мальты». В 2020 году Управление сообщило об отсутствии у Binance лицензии на работу в юрисдикции. Вскоре информацию подтвердил и глава компании Чанпэн Чжао.

В агентстве отметили, что Binance «как минимум четыре раза» отказалась предоставить подробные отчеты о своей деятельности, когда эту информацию запрашивали регуляторы или партнеры. В частности, речь идет о корпоративной структуре и финансах компании.

Например, когда Binance начала предлагать токенизированные акции в Италии, местный регулятор — Consob — потребовал от биржи обеспечить соответствие продукта местному законодательству, поскольку рассматривал инструменты как финансовые.

В ответ на запрос Комиссии директор по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэл Лим заявил, что компания не предоставляет «инвестиционные услуги», а ее деятельность регулируется швейцарским законодательством. В разговоре с Reuters представитель финрегулятора Швейцарии подчеркнул, что местное подразделение биржи «не имеет разрешения».

Журналисты заявили, что попавшие в их руки документы свидетельствуют об опасениях, которые сотрудники Binance, включая Лима, неоднократно высказывали по поводу слабых проверок KYC. Несколько собеседников Reuters рассказали, что сообщали об этом Чжао.

Однако глава биржи якобы хотел, чтобы «KYC вовсе не было», настаивая, что пользователи должны иметь возможность «торговать в течение десяти минут после регистрации».

Источники Reuters отметили, что Лиму не хватало компетенции для управления комплаенс-отделом такой масштабной структуры. Один из бывших сотрудников компании подчеркнул, что топ-менеджеры «боялись» Чжао и уступали его просьбам.

По крайней мере в трех странах, включая Россию и Украину, Binance действовала вопреки собственному скорингу риска. Последним двум был присвоен «экстремальный» уровень. Такой рейтинг означает, что компания не должна обслуживать клиентов из этих юрисдикций.

Reuters, со ссылкой на имеющиеся документы, утверждает, что эти оценки были «вручную скорректированы» — странам присвоили «высокий» уровень риска.

В агентстве также заявили, что Binance отказалась сотрудничать с правоохранительными органами Германии по делам, связанным с отмыванием денег. Полиция полагала, что через платформу компании мошенники и террористы осуществляли незаконную деятельность.

ForkLog запросил комментарий у представителей Binance, но не получил оперативного ответа.

Чанпэн Чжао назвал расследование агентства FUD. По его словам, журналисты пытаются очернить компанию, «общаясь с людьми, которых уволили из Binance, и партнерами, у которых не сложились отношения с биржей».

FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! 🙏