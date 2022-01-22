Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox
Еще лет 10 назад слова Xbox и Playtstation у игроков ассоциировались исключительно с приставками. Но с того момента Microsoft с Xbox ушла далеко вперед. Сейчас Xbox — это не только консоль. Теперь это игровая экосистема, доступная на самых разных устройствах — от консоли до смартфона. Игроки имеют возможность запустить проекты Xbox на консоли, потом продолжить играть (в большинство из них) на PC, а далее переключиться на смартфон через xCloud. Так Microsoft и видит будущее Xbox — доступ к играм на любых устройствах.
Однако у Sony политика меняется не столь кардинально. Эксклюзивы Playstation стали массово выходить на PC, но пока японская компания старается максимально отграничить своих игроков от проектов Xbox, при этом не допуская, чтобы игроки с Xbox имели возможность запускать их игры.
Сооснователь Gearbox Рэни Питчфорд в Twitter написал, что он думает на этот счет. По его словам, Xbox и Playstation не совсем конкуренты:
Сколько времени потребуется, прежде чем Sony (производитель электроники) допустит, чтобы программы Microsoft (создателя ПО) работали на их железе в качестве сторонних приложений? В моём понимании они никогда не были конкурентами.
Sony говорит: «Лучше бы им не убирать Call of Duty с нашей платформы!» Microsoft: «Братан, мы всё это время только и делали, что хотели выпускать свои игры на твою платформу. Тебя не убедило то, что мы 2,5 миллиарда долларов потратили на Minecraft?»
Долгосрочная перспектива — это игры Blizzard, которые запускаются на Xbox и Playstation. Ещё более долгосрочная перспектива: Xbox, который запускается везде. Xbox больше не придётся быть просто «коробкой» — он планирует стать ПО-платформой. И любому, у кого есть железо, стоит это принять. Для большинства основные споры возникают из-за доли выручки.
Я думаю, Sony отлично понимает, что Xbox хочет быть игровой ОС, по сути, и Sony защищает себя в этом (не без оснований). Однако у обоих компаний есть возможность стать союзниками, найдя компромисс. Дико смотреть. Я обожаю Sony и обожаю Xbox, так что…