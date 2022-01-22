Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox





Еще лет 10 назад слова Xbox и Playtstation у игроков ассоциировались исключительно с приставками. Но с того момента Microsoft с Xbox ушла далеко вперед. Сейчас Xbox — это не только консоль. Теперь это игровая экосистема, доступная на самых разных устройствах — от консоли до смартфона. Игроки имеют возможность запустить проекты Xbox на консоли, потом продолжить играть (в большинство из них) на PC, а далее переключиться на смартфон через xCloud. Так Microsoft и видит будущее Xbox — доступ к играм на любых устройствах.

Однако у Sony политика меняется не столь кардинально. Эксклюзивы Playstation стали массово выходить на PC, но пока японская компания старается максимально отграничить своих игроков от проектов Xbox, при этом не допуская, чтобы игроки с Xbox имели возможность запускать их игры.

Сооснователь Gearbox Рэни Питчфорд в Twitter написал, что он думает на этот счет. По его словам, Xbox и Playstation не совсем конкуренты: