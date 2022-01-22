Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox

Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox


Еще лет 10 назад слова Xbox и Playtstation у игроков ассоциировались исключительно с приставками. Но с того момента Microsoft с Xbox ушла далеко вперед. Сейчас Xbox — это не только консоль. Теперь это игровая экосистема, доступная на самых разных устройствах — от консоли до смартфона. Игроки имеют возможность запустить проекты Xbox на консоли, потом продолжить играть (в большинство из них) на PC, а далее переключиться на смартфон через xCloud. Так Microsoft и видит будущее Xbox — доступ к играм на любых устройствах.

Однако у Sony политика меняется не столь кардинально. Эксклюзивы Playstation стали массово выходить на PC, но пока японская компания старается максимально отграничить своих игроков от проектов Xbox, при этом не допуская, чтобы игроки с Xbox имели возможность запускать их игры.

Сооснователь Gearbox Рэни Питчфорд в Twitter написал, что он думает на этот счет. По его словам, Xbox и Playstation не совсем конкуренты:

Сколько времени потребуется, прежде чем Sony (производитель электроники) допустит, чтобы программы Microsoft (создателя ПО) работали на их железе в качестве сторонних приложений? В моём понимании они никогда не были конкурентами.

Sony говорит: «Лучше бы им не убирать Call of Duty с нашей платформы!» Microsoft: «Братан, мы всё это время только и делали, что хотели выпускать свои игры на твою платформу. Тебя не убедило то, что мы 2,5 миллиарда долларов потратили на Minecraft?»

Долгосрочная перспектива — это игры Blizzard, которые запускаются на Xbox и Playstation. Ещё более долгосрочная перспектива: Xbox, который запускается везде. Xbox больше не придётся быть просто «коробкой» — он планирует стать ПО-платформой. И любому, у кого есть железо, стоит это принять. Для большинства основные споры возникают из-за доли выручки.

Я думаю, Sony отлично понимает, что Xbox хочет быть игровой ОС, по сути, и Sony защищает себя в этом (не без оснований). Однако у обоих компаний есть возможность стать союзниками, найдя компромисс. Дико смотреть. Я обожаю Sony и обожаю Xbox, так что…

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку
Core Scientific вышла на биржу Nasdaq через SPAC-сделку
Атака на Красный Крест, Великобритания против сквозного шифрования и другие события кибербезопасности
Атака на Красный Крест, Великобритания против сквозного шифрования и
Сравнение Rainbow Six Extraction на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и 5
Сравнение Rainbow Six Extraction на Xbox One, Xbox Series X | S,
Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox
Рэни Питчфорд считает, что Playstation не конкурент Xbox
Дмитрий Маликов высказался о своем парике
Дмитрий Маликов высказался о своем парике
Анастасия Макеева приревновала мужа к бывшей жене
Анастасия Макеева приревновала мужа к бывшей жене
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2022 года
Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2022 года
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов
Reuters уличило Binance в утаивании информации от регуляторов
Рост комиссий и черного рынка: что думают соседние страны об идее запретить биткоин в РФ
Рост комиссий и черного рынка: что думают соседние страны об идее

Топ на сегодня

Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного
Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ
Банк России предложил запретить обращение и майнинг криптовалют в РФ
Битва купальников: Тина Кунаки против Ким Кардашьян
Битва купальников: Тина Кунаки против Ким Кардашьян
Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Как оформить приказ о переводе на дистанционную работу?
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь

Еще по теме

Football Cup 2022 выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5
Все загрузочные экраны Xbox – с первой консоли до Xbox Series X | S