Роспотребнадзор предупредил об опасных детских наборах для химических опытов

09:52 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Использовать игровые наборы для проведения химических опытов детям можно только в присутствии взрослых, а покупать такие вещи можно исключительно в местах организованной торговли. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА «Новости».

Днём ранее сообщалось, что в Москве пресекли продажу потенциально опасных игрушек после того, как 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором, в составе которого содержится дихромат аммония, относящийся к 1 классу опасности.

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«Использовать игровой набор для проведения химических экспериментов ребенку можно только в присутствии взрослых. Вместе ознакомьтесь с инструкцией по проведению опытов, правилами безопасности и информацией по оказанию первой медицинской помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре обратили внимание, что приобретать подобные игрушки можно только в местах организованной торговли — в магазинах, супермаркетах, официальных рынках и ярмарках.

В составе не должно быть веществ, воспламеняющихся при смешивании, образовывающих вредные пары или газы. Использовать такие наборы стоит под присмотром взрослых, соблюдая меры безопасности (в очках и перчатках), в просторном помещении без маленьких детей и животных. Для детей младше восьми лет такие наборы не рекомендуются, отметили в федеральной службе.

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Ранее на заседании Совета при Президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением обязать детские магазины отслеживать происхождение товаров и нести ответственность за продажу некачественных подделок. Также она заявила, что нужно сделать соответствие госстандартам обязательным условием участия в аукционах при госзакупках оборудования и товаров для детских учреждений.

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