Рост комиссий и черного рынка: что думают соседние страны об идее запретить биткоин в РФ

20 января Банк России вынес на обсуждение предложение о полном запрете криптовалютных операций и майнинга в стране. ForkLog узнал, какова вероятность, что биткоин-инвесторы и майнеры из РФ могут эмигрировать в Украину, Беларусь, Казахстан и Грузию.

Опрошенные нами эксперты из соседних государств сошлись во мнении, что инициатива российского регулятора контрпродуктивна по сути, поскольку запретить P2P-сделки невозможно.

Тотальным запретом власти РФ не смогут добиться контроля за прозрачностью финансовых потоков, полагает разработчик белорусского законодательства по криптовалюте, старший партнер юридической фирмы "Алейников и Партнеры" Денис Алейников. Наоборот, мягкое регулирование по примеру Беларуси, по его словам, способствовало бы прозрачности операций с цифровыми активами.

Эксперт не исключил, что россияне могут рассматривать их страну в качестве юрисдикции для переезда.

"Запрет приведет к тому, что черные и серые операции уйдут глубже в тень, а легальные бизнесы и финтех, которые могли бы стать точкой роста, перестанут развиваться в РФ и часть из них уйдет в Беларусь. Сейчас российские банки через своих дочек и так присутствует на рынке Беларуси и часть из них работает с криптовалютами, поскольку цифровые активы здесь находятся в легальном поле", – сообщил Денис Алейников.

Он рассказал, что оказывал юридическую поддержку Банку БелВЭБ (входит в систему ВЭБ РФ) по открытию в Беларуси площадки по токенизации активов реального сектора Finstor.by.

"Подобные истории будут развиваться. В Беларуси сейчас без проблем можно открыть криптобиржу, выпустить любые токены или организовать майнинг. И есть масса преимуществ – токены не являются ценными бумагами, для майнинга в прошлом году приняли льготный электротариф и в целом любые доходы от крипты освобождены от налога", – добавил юрист.

Некоторые иностранные майнеры, находящиеся сейчас на территории Казахстана, на фоне последних новостей отказались от планов по переезду в РФ, рассказал ForkLog президент местной Национальной ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Алан Дорджиев. Однако говорить о том, что в Казахстан потянется российский майнинговый бизнес, пока рано.

"Удивлен, что этой инициативой занимается Центральный банк, а не Министерство экономики. В таком случае, очевидно, что это вопрос монетарной политики", – отметил Дорджиев.

В целом он назвал новость шокирующей и подчеркнул, что отрицание криптовалют как нового социального феномена "точно ничего хорошего не сулит".

С большой долей вероятности для российских майнеров не окажется места и на рынке Грузии. Основатель децентрализованного аукциона Shelf.Network Лаша Антадзе очень скептически оценивает перспективы криптовалютной отрасли в стране – уже сейчас подключение дополнительных майнинговых мощностей приводит к дефициту электроэнергии.

"В горных районах, где государство субсидирует расходы, у нас колоссальный рост потребления и власти бессильны решить эту проблему", – поделился предприниматель.

Антадзе рассказал, что в конце декабря 2021 года жителей горного поселка Местиа принудили на иконах поклясться, что они отключат имеющиеся у них майнеры. Но, как показала статистика, потребление только увеличилось.

Основатель украинской биткоин-биржи Kuna Михаил Чобанян полагает, что заявления ЦБ РФ в долгосрочной перспективе нацелены на зачистку рынка под определенного игрока, который будет получать сверхприбыли от криптовалютных операций.

"Этот игрок обеспечит рынок правилами игры, соблюдая которые, скорее всего, те же самые обменники продолжат работу, просто комиссия для конечных пользователей увеличится и будет стопроцентный слив всей информации в правоохранительные органы, потому что, вероятно, это все будет крышеваться определенными органами", – предположил Чобанян.

Однако к идее возможного переезда российских майнеров в Украину он отнесся скептически, объяснив это слишком "дорогой розеткой".

Советник практики безопасности бизнеса Juscutum Станислав Борис не исключает, что жесткая политика российских властей спровоцирует миграцию игроков рынка в страны с лояльным законодательным регулирование индустрии. Украина также может войти в число таковых, благодаря находящемуся на финальном этапе рассмотрения закону «О виртуальных активах».

"В случае создания эффективной площадки для функционирования криптовалют с возможностью правовой защиты инвесторов привлекательность Украины для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, участников этого рынка и майнеров возрастет. Это безусловно положительно повлияет на приток инвестиций в экономику страны", – резюмировал юрист.