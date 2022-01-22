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СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга

СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга


Банк России получил анонимную угрозу о минировании здания регулятора в Москве. "РИА Новости" со ссылкой на источники пишет, что в сообщении неизвестного злоумышленника упоминалось предложение центробанка запретить майнинг криптовалют в РФ.


Проводится проверка, весь персонал эвакуирован.


21 января 2022 | 17:39Апдейт:

В пресс-службе Банка России сообщили ForkLog, что информация о минировании оказалась ложной, сотрудники возвращаются в здание. Другие подробности регулятор не раскрыл.


Напомним, 20 января ЦБ РФ выпустил доклад, в котором предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также их добычу на территории России. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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