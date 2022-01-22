СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга

Банк России получил анонимную угрозу о минировании здания регулятора в Москве. "РИА Новости" со ссылкой на источники пишет, что в сообщении неизвестного злоумышленника упоминалось предложение центробанка запретить майнинг криптовалют в РФ.

Проводится проверка, весь персонал эвакуирован.

21 января 2022 | 17:39Апдейт:

В пресс-службе Банка России сообщили ForkLog, что информация о минировании оказалась ложной, сотрудники возвращаются в здание. Другие подробности регулятор не раскрыл.

Напомним, 20 января ЦБ РФ выпустил доклад, в котором предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также их добычу на территории России.