Сотрудники Activision Blizzard боятся сокращений на фоне слияния с Xbox





Вокруг Activision Blizzard уже несколько месяцев ходят разнообразные скандалы, в том числе связанные с репутацией генерального директора компании Бобби Котика. Microsoft недавно объявила о планах покупки Activision Blizzard, но сделка может затянуться до лета 2023 года, и некоторые сотрудники в издательстве выражают беспокойство насчет этого переходного периода.

Генеральный директор Activsion Blizzard Бобби Котик провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В рамках этой конференции, как отмечают сотрудники, Котик заверил сотрудников, что «переход будет плавным, потому что [Microsoft] стремится сохранить как можно больше наших людей». После видеозвонка несколько сотрудников Activision Blizzard сообщили The Washington Post, что комментарий вызвал у них подозрения по поводу предстоящих увольнений. Сотрудники об этом рассказали на условиях анонимности, опасаясь возмездия.

Отметим, что на данный момент нет окончательной ясности по будущему Бобби Котика после слияния с Microsoft. Ходят слухи, что после сделки он уйдет. Однако, сам Котик в рамках видеоконференции заявил, что останется столько, «сколько необходимо»: