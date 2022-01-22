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Сотрудники Activision Blizzard боятся сокращений на фоне слияния с Xbox

Сотрудники Activision Blizzard боятся сокращений на фоне слияния с Xbox


Вокруг Activision Blizzard уже несколько месяцев ходят разнообразные скандалы, в том числе связанные с репутацией генерального директора компании Бобби Котика. Microsoft недавно объявила о планах покупки Activision Blizzard, но сделка может затянуться до лета 2023 года, и некоторые сотрудники в издательстве выражают беспокойство насчет этого переходного периода.

Генеральный директор Activsion Blizzard Бобби Котик провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В рамках этой конференции, как отмечают сотрудники, Котик заверил сотрудников, что «переход будет плавным, потому что [Microsoft] стремится сохранить как можно больше наших людей». После видеозвонка несколько сотрудников Activision Blizzard сообщили The Washington Post, что комментарий вызвал у них подозрения по поводу предстоящих увольнений. Сотрудники об этом рассказали на условиях анонимности, опасаясь возмездия.

Отметим, что на данный момент нет окончательной ясности по будущему Бобби Котика после слияния с Microsoft. Ходят слухи, что после сделки он уйдет. Однако, сам Котик в рамках видеоконференции заявил, что останется столько, «сколько необходимо»:

Это компания, в которой я работаю уже 31 год, и для меня нет ничего важнее этой компании, кроме моих детей. […] Я могу сказать вам, что мое обязательство перед компанией состоит в том, чтобы оставаться в своей роли. Как только сделка будет закрыта, я пообещал Microsoft, что останусь столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить отличную интеграцию и отличный переход.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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