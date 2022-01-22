Станцию петербургского метро закрыли из-за задымления

18:00 Автор: Варвара Комарова

Станцию метро «Старая Деревня» Фрунзенско-Приморской линии метро Санкт-Петербурга закрыли из-за задымления, сообщается в официальном Telegram-канале городского метрополитена.

«В 16.50 ст. Старая Деревня закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», — говорится в сообщении.

Позже канал уточнил, что были завершены работы по возгоранию, в ближайшее время станция должна возобновить работу.

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Обновлено в 18:12

Как сообщили в городском ГУМЧС РИА «Новости», на втором этаже административного здания над кассовым залом в офисе площадью 25 квадратных метров произошло возгорание на площади 20 квадратных метров.

В 17:16 пожар локализовали, в 17:17 — ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали, к тушению привлекались восемь единиц техники МЧС и 35 человек.

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