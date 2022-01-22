Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Станцию петербургского метро закрыли из-за задымления

Станцию петербургского метро закрыли из-за задымления

18:00  Автор: Варвара Комарова



Станцию метро «Старая Деревня» Фрунзенско-Приморской линии метро Санкт-Петербурга закрыли из-за задымления, сообщается в официальном Telegram-канале городского метрополитена.

«В 16.50 ст. Старая Деревня закрыта, поезда следуют без остановки. На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда», — говорится в сообщении.

Позже канал уточнил, что были завершены работы по возгоранию, в ближайшее время станция должна возобновить работу.

Двое спасателей погибли при пожаре в Иркутской области


Обновлено в 18:12

Как сообщили в городском ГУМЧС РИА «Новости», на втором этаже административного здания над кассовым залом в офисе площадью 25 квадратных метров произошло возгорание на площади 20 квадратных метров.

В 17:16 пожар локализовали, в 17:17 — ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали, к тушению привлекались восемь единиц техники МЧС и 35 человек.



#происшествия


15
# Происшествия / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек
Опрос: у 77% респондентов из Украины есть криптовалютный кошелек
FINRA рассмотрит ужесточение правил для криптовалют
FINRA рассмотрит ужесточение правил для криптовалют
The Graph привлек $50 млн от Tiger и от других инвесторов
The Graph привлек $50 млн от Tiger и от других инвесторов
Пользователи MakerDAO предотвратили ликвидации на более чем $600 млн
Пользователи MakerDAO предотвратили ликвидации на более чем $600 млн
Высокооцененный приключенческий проект Webbed выйдет на Xbox в феврале
Высокооцененный приключенческий проект Webbed выйдет на Xbox в феврале
Сотрудники Activision Blizzard боятся сокращений на фоне слияния с Xbox
Сотрудники Activision Blizzard боятся сокращений на фоне слияния с
Олега Тактарова жестоко избили в Мексике
Олега Тактарова жестоко избили в Мексике
Наталья Штурм рассказала, почему сдали Федосееву сдали в дом престарелых
Наталья Штурм рассказала, почему сдали Федосееву сдали в дом
Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился
Дмитрий Шепелев перед днем рождения кардинально преобразился
В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне безопасности
В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне
В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ
В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ

Топ на сегодня

Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 января 2022 года
Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
Экс-глава «ВКонтакте» присоединился к проекту The Open Network
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул запрет майнинга
СМИ: здание ЦБ РФ эвакуировали из-за угрозы взрыва. Аноним упомянул

Еще по теме

Станция метро «Старая Деревня» в Петербурге закрыта для пассажиров
«Старая деревня» закрыта на вход и выход
«Старая Деревня» закрыта на вход: подозрительная коробка на платформе
Пожар в редакции «Интера» в Киеве потушен