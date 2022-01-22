Сын Олега Газманова может стать богаче отца

Стало известно, чем занимается сын певца Олега Газманова. Артист наверняка гордится всеми своими детьми. Старший сын певца Родион пошел по стопам отца и стал артистом. Он пишет музыку и зарабатывает на жизнь творчеством, хотя пробовал свои силы и в бизнесе. Дочка Марианна еще только делает первые шаги во взрослой жизни. В декабре прошлого года ей исполнилось 18 лет. Она мечтает стать моделью, но карьера пока стоит на паузе — родители настаивают, что ей сначала надо получить серьезное образование, а потом думать о съемках. Младший сын Газманова — Филипп еще в подростковом возрасте решил, что обязательно станет самостоятельным и не будет зависеть от денег родителей. Свою мечту он исполнил рано. Ему сейчас 24 года, а у него уже есть свой бизнес, который приносит миллионную прибыль.Олег Газманов с сыном Как выяснилось, некоторое время назад Филипп бросил учебу в Швейцарии и создал успешный стартап. Идея его бизнеса заключалась в создании приложения для сферы логистики. Разработка упрощает работу поставщиков и дальнобойщиков. Недавно, как сообщают СМИ, приложение вышло на рынок США, где в него «влились» инвестиции — 600 миллионов рублей. «Сейчас эксперты оценивают стартап Газманова в 70-80 миллионов долларов и прогнозируют, что в ближайшие годы его стоимость может вырасти практически в два раза», — пишет Woman.ru. Такими темпами Филипп станет самым богатым мужчиной в его семье. Любопытно, что сын Газманова, похоже, пока свободен, а значит скоро на такого завидного холостяка откроют охоту светские львицы. Напомним, что Газманов — не родной отец Филиппа. Певец много лет назад усыновил ребенка своей жены Марины, которого она родила в первом браке. Её мужем был Вячеслав, брат Сергея Мавроди.