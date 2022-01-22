Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Олега Газманова может стать богаче отца

Сын Олега Газманова может стать богаче отца
Стало известно, чем занимается сын певца Олега Газманова. Артист наверняка гордится всеми своими детьми. Старший сын певца Родион пошел по стопам отца и стал артистом. Он пишет музыку и зарабатывает на жизнь творчеством, хотя пробовал свои силы и в бизнесе. Дочка Марианна еще только делает первые шаги во взрослой жизни. В декабре прошлого года ей исполнилось 18 лет. Она мечтает стать моделью, но карьера пока стоит на паузе — родители настаивают, что ей сначала надо получить серьезное образование, а потом думать о съемках. Младший сын Газманова — Филипп еще в подростковом возрасте решил, что обязательно станет самостоятельным и не будет зависеть от денег родителей. Свою мечту он исполнил рано. Ему сейчас 24 года, а у него уже есть свой бизнес, который приносит миллионную прибыль.
Олег Газманов с сыном Как выяснилось, некоторое время назад Филипп бросил учебу в Швейцарии и создал успешный стартап. Идея его бизнеса заключалась в создании приложения для сферы логистики. Разработка упрощает работу поставщиков и дальнобойщиков. Недавно, как сообщают СМИ, приложение вышло на рынок США, где в него «влились» инвестиции — 600 миллионов рублей. «Сейчас эксперты оценивают стартап Газманова в 70-80 миллионов долларов и прогнозируют, что в ближайшие годы его стоимость может вырасти практически в два раза», — пишет Woman.ru. Такими темпами Филипп станет самым богатым мужчиной в его семье. Любопытно, что сын Газманова, похоже, пока свободен, а значит скоро на такого завидного холостяка откроют охоту светские львицы. Напомним, что Газманов — не родной отец Филиппа. Певец много лет назад усыновил ребенка своей жены Марины, которого она родила в первом браке. Её мужем был Вячеслав, брат Сергея Мавроди.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Алина Загитова поужинала с японским послом
Алина Загитова поужинала с японским послом
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению криптовалют
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне кранча и шантажа
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и Playstation
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Кети Топурия отметила первый день рождения сына

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США

Еще по теме

Сын Олега Газманова: «Хватит в нашей семье артистов»
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Появились фото девушки младшего сына Олега Газманова
Наследник Олега Газманова живет в общежитии в Лондоне