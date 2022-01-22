Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду

Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду

Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Тренер Татьяна Тарасова высказалась об участниках фигурного катания. Звезда спорта не разочарована составом российской сборной на грядущей Олимпиаде. Единственное, что расстроило тренера — это то, что Елизавета Туктамышева осталась на скамье запасных. 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры в Пекине. Разумеется, сейчас огромное внимание приковано к спортсменам, которым предстоит бороться за медали. Особенно большие надежды поклонники возлагают на фигурное катание — в этом виде спорта российские атлеты могут забрать целую россыпь наград. 20 января наконец-то был объявлен состав сборной России. Так, выяснилось, что в женский состав попали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Елизавета Туктамышева, которую обожают фанаты, осталась на скамье запасных. А вот в мужском катании за победу поборются Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Тут борьба за места в команде оказалась не менее эмоциональной. Дело в том, что получивший травму Коляда, не смог принять участие в недавнем чемпионате Европы. Ходили слухи, что если Евгений Семененко выступит удачно, он сможет вытеснить ветерана. Но Семененко слабо показал себя в произвольной программе.
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова, несмотря на неважно самочувствие, пристально следит за подготовкой к Играм. «Никакого удивления. Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что не едет Лиза Туктамышева, но с этим ничего поделать нельзя. Коляда — счастливчик. Лучше бы Лизе так везло», — прокомментировала ситуацию с отбором заслуженный тренер «Sport-express.ru». Напомним, что в конце прошлого года Туктамышевой исполнилось 25 лет. Для нее это была последняя возможность съездить на Олимпиаду. Конечно, поклонники фигуристки были очень расстроены, что она не смогла попасть в сборную. А вот сама Елизавета не отчаивается: она продолжает тренироваться, регулярно посещая каток. По мнению аналитиков, у российских фигуристок есть возможность занять весь пьедестал на Олимпиаде. А вот мужчинам показать высокие результаты будет гораздо сложнее. Зато у трех отечественных пар почти нет конкурентов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Никас Сафронов рассказал о проблемах с Федором Бондарчуком
Алина Загитова поужинала с японским послом
Алина Загитова поужинала с японским послом
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
Сын Олега Газманова может стать богаче отца
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению криптовалют
В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Доступ к данным блокчейн-голосования в Москве получат все желающие
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне кранча и шантажа
Polygon: Разработка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga велась на фоне
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому году
Команда Xbox представила уникальную Xbox Series S к китайскому новому
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и Playstation
Netflix намерен выпускать «лучшие» игры, составив конкуренцию Xbox и
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Кети Топурия отметила первый день рождения сына
Кети Топурия отметила первый день рождения сына

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Лера Кудрявцева шокирована, что думает муж о ее возрасте
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Кристина Асмус пытается бороться с вредной привычкой
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного отставания страны
Эксперты: запрет биткоин-операций в РФ – шаг в сторону безнадежного
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Игорь Николаев признался в отношениях с Ириной Аллегровой
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США
Halo Infinite в декабре заняла второе место по продажам в США

Еще по теме

Названы имена российских фигуристов - участников ОИ
Липницкую и Сотникову оставили без чемпионата Европы
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
В пролете – Медведева и Туктамышева не попали в состав женской сборной РФ по фигурному катанию