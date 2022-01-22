Татьяна Тарасова сказала свое слово о составе фигуристов на Олимпиаду

Тренер Татьяна Тарасова высказалась об участниках фигурного катания. Звезда спорта не разочарована составом российской сборной на грядущей Олимпиаде. Единственное, что расстроило тренера — это то, что Елизавета Туктамышева осталась на скамье запасных. 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры в Пекине. Разумеется, сейчас огромное внимание приковано к спортсменам, которым предстоит бороться за медали. Особенно большие надежды поклонники возлагают на фигурное катание — в этом виде спорта российские атлеты могут забрать целую россыпь наград. 20 января наконец-то был объявлен состав сборной России. Так, выяснилось, что в женский состав попали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Елизавета Туктамышева, которую обожают фанаты, осталась на скамье запасных. А вот в мужском катании за победу поборются Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Тут борьба за места в команде оказалась не менее эмоциональной. Дело в том, что получивший травму Коляда, не смог принять участие в недавнем чемпионате Европы. Ходили слухи, что если Евгений Семененко выступит удачно, он сможет вытеснить ветерана. Но Семененко слабо показал себя в произвольной программе.Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова, несмотря на неважно самочувствие, пристально следит за подготовкой к Играм. «Никакого удивления. Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что не едет Лиза Туктамышева, но с этим ничего поделать нельзя. Коляда — счастливчик. Лучше бы Лизе так везло», — прокомментировала ситуацию с отбором заслуженный тренер «Sport-express.ru». Напомним, что в конце прошлого года Туктамышевой исполнилось 25 лет. Для нее это была последняя возможность съездить на Олимпиаду. Конечно, поклонники фигуристки были очень расстроены, что она не смогла попасть в сборную. А вот сама Елизавета не отчаивается: она продолжает тренироваться, регулярно посещая каток. По мнению аналитиков, у российских фигуристок есть возможность занять весь пьедестал на Олимпиаде. А вот мужчинам показать высокие результаты будет гораздо сложнее. Зато у трех отечественных пар почти нет конкурентов.