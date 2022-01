The Elder Scrolls VI все еще на стадии подготовки





Анонс игры The Elder Scrolls VI состоялся еще летом 2018 года. Прошло 3 года, и пока об игре нет совсем информации. Руководитель Bethesda Тодд Говард уже говорил, что разработка The Elder Scrolls VI затягивается из-за желания выпустить Starflield. Однако, похоже, что за 3 года с момента анонса создание The Elder Scrolls VI даже не перешло в активную стадию.

Согласно информации, которую обнаружили на Linkedin в профиле Фанни Мастет (HR-специалист Bethesda), игра The Elder Scrolls VI все еще на стадии предварительного продакшена. Таким образом, на разработку и релиз The Elder Scrolls VI может потребоваться значительное время после выхода Starfield. Пока нет информации о том, сколько сотрудников Bethesda уже трудятся над The Elder Scrolls VI.

Напомним, что The Elder Scrolls VI, как и Starfield, сразу после релиза будут эксклюзивами Xbox и доступны в подписке Game Pass, что ранее подтверждал Фил Спенсер.