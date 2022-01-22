The Graph привлек $50 млн от Tiger и от других инвесторов

Разрабатывающий одноименный протокол для запроса и получения данных из блокчейнов стартап The Graph привлек $50 млн по итогам инвестрауда. Его возглавила Tiger Global, пишет CoinDesk.

Финансирование также предоставили FinTech Collective, Fenbushi Capital, Reciprocal Ventures и Blockwall Digital Assets Fund.

«Мы ожидаем экспоненциальный рост объема данных, хранящихся в блокчейнах», — заявил партнер Tiger Global Джон Куртиус.

The Graph сравнивает себя с Google в мире Web 3.0. Проект использует API с открытым исходным кодом, которые позволяют разработчикам легко получать доступ к различным блокчейн-данным.

The Graph поддерживает 26 сетей, включая Ethereum, NEAR, Arbitrium, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam и IPFS.

API стартапа используют Uniswap, Synthetix, KnownOrigin, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Audius и Decentraland.

Напомним, в декабре 2021 года Graph Foundation объявила об интеграции сервиса с протоколом Aurora.



