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В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ

В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ


Фермы по добыче криптовалют можно не запрещать на территории РФ, если они будут действовать под жестким контролем со стороны государства. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, пишет "Прайм". 


"Майнинговые фермы не могут запитываться непрозрачным способом, они должны уплачивать все налоги и использовать конкурентные преимущества или в энергоизбыточных регионах, или в регионах, где климатические условия позволяют повышать их эффективность за счет низких температур и охлаждения", - сказал он.


Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что предложения о запрете добычи криптовалют или о создании условий, при которых майнеры бы не использовали дешевую электроэнергию, необходимо "однозначно принимать", пишет ТАСС.


Он назвал неправильным получение майнерами электроэнергии по ценам, предназначенным для населения:


"Это неправильно, потому что цены для населения у нас субсидируются за счет промышленных потребителей. И получается, что, субсидируя население, мы субсидируем майнеров, а чем дешевле стоимость электроэнергии, тем выше объем производства". 


Завальный призвал установить для майнеров промышленные тарифы.


Он также добавил, что распространение добычи криптовалют негативно влияет на климат.


Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад, в котором призвал запретить майнинг.


Среди причин такой инициативы регулятор назвал большую нагрузку на электросети, вред экологии и формирование «спроса на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами».


Опрошенные ForkLog эксперты разобрали аргументы ЦБ и заявили, что они не выдерживают никакой критики.


https://forklog.com/slozhno-zapretit-to-chto-ne-opredeleno-zakonom-eksperty-otsenili-vozmozhnyj-ban-majninga-v-rf/

Помимо предложения Банка России по запрету добычи криптовалют, в России также предложили законодательно закрепить майнинг как вид предпринимательской деятельности и установить специальные тарифы.


На данный момент майнинг в России не запрещен и его четкое регулирование не прописано. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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