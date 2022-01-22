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В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне

В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне


Студия 343 Industries продолжает оптимизировать систему монетизации в игре Halo Infinite, и в очередном посте на Halowaypoint они рассказали о важном изменении, которое ждет игроков.

Как заявили разработчики, во 2 сезоне по Battle Pass игроки смогут зарабатывать кредиты. Напомним, что кредиты — это валюта, которая нужна для покупки косметики во внутриигровом магазине. Ранее их можно было только купить за реальные деньги.

Благодаря вашим постоянным отзывам, мы рады подтвердить, что кредиты можно будет заработать в Battle Pass во 2 сезоне. Это означает, что вы сможете зарабатывать кредиты как часть своего прогресса в Halo Infinite. По мере приближения ко второму сезону у нас будет больше информации об этом.

Отметим, что разработчики также объявили о намерении дальше снижать цены на косметику внутри игры, что они начали делать уже на этой неделе. Помимо этого, команда все еще работает над решением проблемы с подбором игроков в Big Team Battle.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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