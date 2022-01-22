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В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне безопасности

В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне безопасности

Ствольная артиллерия вооруженных сил Молдавии замечена вблизи границы Приднестровья и зоны безопасности, в которой такого рода вооружение, согласно международным соглашениям, появляться не должно, пишет телеграм-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

"Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО. Напомним, натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника", - отмечает канал.


Ранее агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что 15 января на центральном участке зоны безопасности с молдавской стороны была замечена колонна военной техники, которая транспортировала 100-миллиметровые пушки МТ-12. Она проследовала на южный участок зоны безопасности, въехала на полигон в Бульбоаке и ночью покинула его. Молдавская сторона не проинформировала об этих действиях Объединенную контрольную комиссию — военную структуру, в которую входят представители Молдавии, Приднестровья и России и которая заведует миротворческой миссией в ПМР.


Молдавия Приднестровье
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По материалам: uposters.ru

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