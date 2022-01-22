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В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению криптовалют

В Таиланде призвали к продуманному подходу к налогообложению криптовалют


Властям Таиланда следует проявить должную осмотрительность, прежде чем облагать какими-либо налогами операции с криптовалютами. Об этом заявила представитель Демократической партии Ватанья Вонгопаси.



На своей странице в Facebook политик разместила краткое изложение обсуждения вопроса в профильном комитете Палаты представителей. По ее мнению, подобные решения могут отпугнуть инвесторов.


Схожего мнения придерживается глава Федерации организаций рынка капитала Таиланда Паибун Налинтрангкурн. Он указал, что такой налог снизит ликвидность рынка на 40%. В компании iTax заметили, что децентрализованный характер криптовалют затруднит сбор необходимой информации.


Еще в 2018 году власти Таиланда утвердили документ, согласно которому сделки с цифровыми активами облагаются НДС в 7% и налогом на прирост капитала в размере 15%. О том, что последний вариант стал рабочим, в январе 2022 года сообщил источник Bangkok Post.


Летом 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) задумалась о регулировании сектора децентрализованных финансов. До этого ЦБ анонсировал внедрение правил в отношении стейблкоинов, обеспеченных иностранными валютами, активов, а также алгоритмических «стабильных монет».


В мае стало известно о планах местного Управления по борьбе с отмыванием денег обязать биткоин-биржи сканировать чипы, встроенные в идентификационные карты граждан, при открытии новых счетов.


Напомним, в августе 2021 года SEC открыла публичные слушания по предложенным поправкам к правилам работы кастодианов цифровых активов.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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