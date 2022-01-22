Валентин Юдашкин после долгого перерыва вышел в свет с женой

Модельер Валентин Юдашкин побывал с женой на свадьбе Анны Максаковой – сестры Петра Максакова, мужа их дочери Галины. Валентин Юдашкин знаменит на всю страну благодаря своим работам. Он шьет наряды для многих звезд шоу-бизнеса. Алла Пугачева зачастую появляется в платьях, которые шил сам маэстро. В последнее время кутюрье редко появляется на публике. Еще несколько лет назад стало известно, что он болен. Однако Юдашкин в прошлом году ездил отдыхать в Европу и появлялся в гостях у друзей. А вот Новый год и Рождество Марина Юдашкина праздновала в гостях без супруга. А 22 января Юдашкины впервые за долгое время появились вместе на публике. Супруги посетили свадьбу племянница оперной певицы Марии Максаковой, Анны. Она также является внучкой Людмилы Максаковой. Анна сестра Петра Максакова, который приходится модельеру зятем.Анна Максакова и Теймур Раджабов Невеста в платье в цветочек предстала со своим возлюбленным шахматистом Теймуром Раджабовым в ЗАГСе Барвихи. Маэстро предстал в костюме с элегантным галстуком-платком. А вот Марина была в лаконичном силуэтном платье и бархатных сапожках. «Анечка и Тимур! Поздравляем с бракосочетанием! Будьте счастливы и любите друг друга! 😘❤️🥂🌷🌷🌷», - пожелала молодоженам Марина Юдашкина.Екатерина Добрынина, Теймур Раджабов, Анна Максакова и Марина Юдашкина На банкете жена Юдашкина уже блистала в платье в пол с открытым плечом. Пользователи Сети отметили, что маэстро хорошо выглядит. Многие также осыпали комплиментами его жену. «Отличный повод собраться всем», «Какие красивые молодые», «Юдашкин такой посвежевший и стройные», «Какая Марина элегантная», «Валентин такой счастливый», — прокомментировали пост подписчики.Валентин и Марина Юдашкины Отметим, что для Анны Максаковой это первое замужество, а вот ее избранник ранее уже был женат на дочери вице-президента Госнефтекомпании Эльшада Насирова. У него даже есть дочь, которая родилась восемь лет назад.