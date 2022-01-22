Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач рассказал, как выбрать медицинскую маску

Врач рассказал, как выбрать медицинскую маску

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Если правильно её носить, эффективность защиты составит не менее 70 процентов

14:00  Автор: Вероника Флора



Эксперты Роскачества проверили пропускную способность медицинских масок. Оказалось, что даже самые качественные из них не гарантируют полной защиты от вирусов. Лучшие задерживают не более 23 процентов микроорганизмов, худшие — менее 7, сообщил 21 января ТАСС. Как выбрать качественное изделие, «Парламентской газете» рассказал врач-эпидемиолог Химкинской областной больницы Рафик Айвазян.

— Рафик Ромикович, правда ли, что обычные медицинские маски малоэффективны для защиты от вирусов, в том числе от коронавируса?

— Да, они действительно не гарантируют на сто процентов защиту от заражения. Но её не дают и другие способы профилактики, даже иммунизация. И всё же вероятность заболеть при ношении маски значительно снижается. Однако делать это нужно всем — и людям с симптомами респираторной инфекции, и здоровым. Такая мера помогает создать двойной барьер между носителем вируса и окружающими. Если её соблюдать, мы уже минимум на 70 процентов прервём пути передачи инфекции.

— Но при этом нужно ещё и правильно носить маску.

— Да, она должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать подбородок, рот и нос. Обычную медицинскую маску нужно менять уже через 2-3 часа или раньше, если она намокла. Ну и важно помнить о необходимости соблюдать дистанцию, чаще дезинфицировать руки.

— Недавно в Румынии людям запретили носить многоразовые тканевые маски. Население обязали использовать только специальные хирургические и респираторы. Такое же правило хотят ввести в Австрии. Как вы считаете, почему?

— Потому что хирургические маски и респираторы гораздо эффективнее предотвращают от заражения респираторными инфекциями, включая грипп и коронавирус. В хирургической, в отличие от обычной трёхслойной маски, четыре слоя. Между внутренним и внешними есть ещё фильтр и противожидкостный слой. За счёт этих внутренних вставок хирургическая маска более безопасная. А у респираторов есть специальные защитные фильтры.

— Какие респираторы самые надёжные?

— Респираторы третьей степени защиты FFP3. Их эффективность — до 99 процентов. Правда, носить их не очень комфортно, в них тяжело дышать. Степень защиты FFP2 — до 94 процентов. Есть ещё респираторы FFP1, но они уже не такие надёжные. Их способность предотвращать заражение — до 80 процентов.

Дмитрий Хубезов: «омикрон» в три-пять раз заразнее, чем «дельта»


— Как долго их можно носить, не снимая?

— Респираторы FFP3 — от 4 до 6 часов, Но максимально хорошо они предотвращают проникновение возбудителей только в течение 4 часов. В оставшиеся два часа их эффективность снижается и становится такой же, как у FFP2. С респираторами второй степени защиты та же история.

— А повторно респираторы можно использовать?

— Есть методические рекомендации, которые позволяют при дефиците таких изделий применять их многократно. Но только после качественного обеззараживания. В медучреждениях это делают с помощью бактерицидных ламп. Если есть такая возможность, лучше дезинфицировать респираторы именно этим способом.

— Как выбрать правильную медицинскую маску? На что обратить внимание при покупке?

— Должен быть указан ГОСТ на упаковке. Если он есть, изделие прошло контроль качества. Если выбирать между медицинскими трёхслойными и четырёхслойными масками, то последние лучше. В целом, я уже говорил, что степень защиты медицинских и тканевых масок самая низкая, эффективность хирургических выше, а самые надёжные в этом плане респираторы второй и третьей степени защиты FFP2 и FFP3.

— Как правильно дезинфицировать тканевые маски, если использовать их не один раз?

— Защитные свойства тканевых масок невелики, но всё же это лучше, чем ничего. Изделие нужно постирать, обработать с помощью парогенератора или прогладить утюгом, выдержать сутки и повторно прогладить. Если все эти условия соблюдены, то маску можно использовать повторно.

— Многие жалуются, что маски раздражают кожу. Можно ли этого как-то избежать?

— Не носить маску больше того времени, на которое она рассчитана. Людям с чувствительной кожей имеет смысл использовать защитные кремы, аллергикам — принимать назначенные врачом лекарства. Все индивидуально.

— Сейчас немало людей, которые появляются в общественных местах вообще без масок. А ведь у нас распространяется штамм «омикрон», который заразнее, чем прежние. Как в такой ситуации себя защитить?

— Да, «омикрон» распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы. Ничего нового о профилактике сказать не могу. В первую очередь — это иммунизация, затем — социальная дистанция, гигиена рук, ношение масок и перчаток.

— Людям, которые сделали прививку, всё равно нужно носить маску?

— Обязательно. Я уже говорил, что вакцинация и повторная вакцинация не защищают на сто процентов. У нас есть заболевшие и среди привитых. Но их не более 10-12 процентов среди всего количества госпитализированных. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Оставшиеся 88-90 процентов — это люди, не прошедшие иммунизацию.



#коронавирус #здоровье


823
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ
В Госдуме назвали условия для сохранения майнинга в РФ
FTX анонсировала выпуск дебетовой карты
FTX анонсировала выпуск дебетовой карты
40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends
40-минут геймплея сюжетной кампании GRID Legends
«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC
«Мой Друг Свинка Пеппа» в марте этого года получит DLC
Джонни Депп вернется на большие экраны в роли короля Людовика XV
Джонни Депп вернется на большие экраны в роли короля Людовика XV
Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в дом престарелых
Наталья Штурм в шоке от того что Лидию Федосееву-Шукшину отправили в
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Кристину Орбакайте раскритиковала за перепетый хит Аллы Пугачевой
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне
В Halo Infinite можно будет зарабатывать кредиты в следующем сезоне
Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5
Автомобиль в стиле Halo можно получить бесплатно в Forza Horizon 5
На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
На фоне коррекции рынка биткоин-фонд Сальвадора приобрел 410 BTC
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и майнинга
Павел Дуров раскритиковал предложение ЦБ РФ о запрете криптовалют и

Топ на сегодня

Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь героя" собрала по кусочкам всю его жизнь, но оставила равнодушной светскую Москву
Полное собрание сочинений. Выставка "Виктор Цой. Путь
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина впервые поделилась совместными кадрами с Данилой
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Гарантии наблюдения за ДЭГ пропишут базовом законе о выборах
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Iris Energy обеспечит в Техасе мощности для майнинга в 600 МВт
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут минимум через полгода
Аксаков: в Госдуме нет консенсуса по криптовалютам, к нему придут

Еще по теме

Врач назвал особенности защиты от COVID-19 зимой
ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса