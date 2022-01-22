Врач рассказал, как выбрать медицинскую маску

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Если правильно её носить, эффективность защиты составит не менее 70 процентов

14:00 Автор: Вероника Флора

Эксперты Роскачества проверили пропускную способность медицинских масок. Оказалось, что даже самые качественные из них не гарантируют полной защиты от вирусов. Лучшие задерживают не более 23 процентов микроорганизмов, худшие — менее 7, сообщил 21 января ТАСС. Как выбрать качественное изделие, «Парламентской газете» рассказал врач-эпидемиолог Химкинской областной больницы Рафик Айвазян.

— Рафик Ромикович, правда ли, что обычные медицинские маски малоэффективны для защиты от вирусов, в том числе от коронавируса?

— Да, они действительно не гарантируют на сто процентов защиту от заражения. Но её не дают и другие способы профилактики, даже иммунизация. И всё же вероятность заболеть при ношении маски значительно снижается. Однако делать это нужно всем — и людям с симптомами респираторной инфекции, и здоровым. Такая мера помогает создать двойной барьер между носителем вируса и окружающими. Если её соблюдать, мы уже минимум на 70 процентов прервём пути передачи инфекции.

— Но при этом нужно ещё и правильно носить маску.

— Да, она должна плотно прилегать к лицу и полностью закрывать подбородок, рот и нос. Обычную медицинскую маску нужно менять уже через 2-3 часа или раньше, если она намокла. Ну и важно помнить о необходимости соблюдать дистанцию, чаще дезинфицировать руки.



— Недавно в Румынии людям запретили носить многоразовые тканевые маски. Население обязали использовать только специальные хирургические и респираторы. Такое же правило хотят ввести в Австрии. Как вы считаете, почему?

— Потому что хирургические маски и респираторы гораздо эффективнее предотвращают от заражения респираторными инфекциями, включая грипп и коронавирус. В хирургической, в отличие от обычной трёхслойной маски, четыре слоя. Между внутренним и внешними есть ещё фильтр и противожидкостный слой. За счёт этих внутренних вставок хирургическая маска более безопасная. А у респираторов есть специальные защитные фильтры.

— Какие респираторы самые надёжные?

— Респираторы третьей степени защиты FFP3. Их эффективность — до 99 процентов. Правда, носить их не очень комфортно, в них тяжело дышать. Степень защиты FFP2 — до 94 процентов. Есть ещё респираторы FFP1, но они уже не такие надёжные. Их способность предотвращать заражение — до 80 процентов.

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— Как долго их можно носить, не снимая?

— Респираторы FFP3 — от 4 до 6 часов, Но максимально хорошо они предотвращают проникновение возбудителей только в течение 4 часов. В оставшиеся два часа их эффективность снижается и становится такой же, как у FFP2. С респираторами второй степени защиты та же история.

— А повторно респираторы можно использовать?

— Есть методические рекомендации, которые позволяют при дефиците таких изделий применять их многократно. Но только после качественного обеззараживания. В медучреждениях это делают с помощью бактерицидных ламп. Если есть такая возможность, лучше дезинфицировать респираторы именно этим способом.

— Как выбрать правильную медицинскую маску? На что обратить внимание при покупке?

— Должен быть указан ГОСТ на упаковке. Если он есть, изделие прошло контроль качества. Если выбирать между медицинскими трёхслойными и четырёхслойными масками, то последние лучше. В целом, я уже говорил, что степень защиты медицинских и тканевых масок самая низкая, эффективность хирургических выше, а самые надёжные в этом плане респираторы второй и третьей степени защиты FFP2 и FFP3.

— Как правильно дезинфицировать тканевые маски, если использовать их не один раз?

— Защитные свойства тканевых масок невелики, но всё же это лучше, чем ничего. Изделие нужно постирать, обработать с помощью парогенератора или прогладить утюгом, выдержать сутки и повторно прогладить. Если все эти условия соблюдены, то маску можно использовать повторно.

— Многие жалуются, что маски раздражают кожу. Можно ли этого как-то избежать?

— Не носить маску больше того времени, на которое она рассчитана. Людям с чувствительной кожей имеет смысл использовать защитные кремы, аллергикам — принимать назначенные врачом лекарства. Все индивидуально.



— Сейчас немало людей, которые появляются в общественных местах вообще без масок. А ведь у нас распространяется штамм «омикрон», который заразнее, чем прежние. Как в такой ситуации себя защитить?

— Да, «омикрон» распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы. Ничего нового о профилактике сказать не могу. В первую очередь — это иммунизация, затем — социальная дистанция, гигиена рук, ношение масок и перчаток.

— Людям, которые сделали прививку, всё равно нужно носить маску?

— Обязательно. Я уже говорил, что вакцинация и повторная вакцинация не защищают на сто процентов. У нас есть заболевшие и среди привитых. Но их не более 10-12 процентов среди всего количества госпитализированных. Как правило, это люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Оставшиеся 88-90 процентов — это люди, не прошедшие иммунизацию.

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