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Высокооцененный приключенческий проект Webbed выйдет на Xbox в феврале

Высокооцененный приключенческий проект Webbed выйдет на Xbox в феврале


Игра Webbed доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S, о чем сообщили разработчики и открыли предварительные заказы на игру. Уже сейчас в Microsoft Store проект можно приобрести за $19,99 на этапе предзаказа, релиз назначен на 2 февраля 2022 года.

Webbed

«Пау!» — это история веселой паучихи, которая отправляется в путешествие, чтобы спасти своего возлюбленного от большой и страшной птицы-шала…
Перейти в Microsoft Store

Игра Webbed вышла в конце прошлого года в Steam. Это приключенческий проект, в котором предстоит играть за паучиху, стремящуюся спасти своего возлюбленного. Игра получила массу положительной критики и собрала различные награды. Проект Webbed был номинирован на звание «Игра года» в рамках Australian Game Developer Awards (AGDA), но победу одержала игра Unpacking.

Ниже можно посмотреть геймплей Webbed. Игра в Steam с релиза в сентябре 2021 года собрала больше 5 тысяч отзывов и получила «Крайне положительный» рейтинг. Отметим, что в Webbed есть русская локализация.


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По материалам: newxboxone

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