20 смехотворных фото, доказывающих, что хаски - самые странные псы на свете

Хаски — добрые симпатяги, которых так и хочется потискать. Однако эти же самые милые создания могут натворить много дел, после которых остается только хвататься за голову.

Но им все равно все прощается, и благодаря своему артистизму хаски всегда выходят сухими из воды. Стоит им только сделать грустную мордочку, и вы уже начинаете таять.

И все-таки хаски самые странные и веселые псы на свете. И эти 20 фото с сайта Bored Panda тому доказательство.

1. Этот хаски был воспитан кошками и ведет себя как большой котик

2. Когда впервые в жизни увидел кенгуру

3. А этого хаски первый раз показывают по телевизору

4. Семья ушла в кино на три часа и, придя домой, обнаружила все это и единственный отпечаток лапы на кровати — «Погодите-ка, мне же нельзя залезать на кровать, я же хороший мальчик!»

5. Ему явно нравится его новая сестричка

6. «Я нашел палочку!»

7. «Видимо, у хаски моей сестры прямо во время родов закончилась краска»

8. Когда двое друзей, которых ты познакомил, начинают тусоваться без тебя

9. «У нас новые соседи, и у них есть две собаки»

10. На собеседовании: — У вас есть какие-нибудь особые навыки? Я:

11. «Собака моей девушки, когда кто-то подходит к двери»

12. Невероятные и бесподобные хаски

13. Эти псы явно пытаются кого-то призвать

14. «Лицо моей собаки, когда я не поделился с ней последним кусочком бургера»

15. «Давай-давай, работай, человек»

16. В каждой компании найдется такой друг...

17. Кот vs. хаски

18. Хаски почему-то боится Джулию Робертс

19. «Этот хаски появился, когда я занимался своими делами в общественном туалете. Он посмотрел на меня несколько секунд, а затем убежал»

20. Ну и наконец, держите фото хаски на пальме

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.