20 смехотворных фото, доказывающих, что хаски - самые странные псы на свете
Сегодня, 14:50
Хаски — добрые симпатяги, которых так и хочется потискать. Однако эти же самые милые создания могут натворить много дел, после которых остается только хвататься за голову.
Но им все равно все прощается, и благодаря своему артистизму хаски всегда выходят сухими из воды. Стоит им только сделать грустную мордочку, и вы уже начинаете таять.
И все-таки хаски самые странные и веселые псы на свете. И эти 20 фото с сайта Bored Panda тому доказательство.
1. Этот хаски был воспитан кошками и ведет себя как большой котик
2. Когда впервые в жизни увидел кенгуру
3. А этого хаски первый раз показывают по телевизору
4. Семья ушла в кино на три часа и, придя домой, обнаружила все это и единственный отпечаток лапы на кровати — «Погодите-ка, мне же нельзя залезать на кровать, я же хороший мальчик!»
5. Ему явно нравится его новая сестричка
6. «Я нашел палочку!»
7. «Видимо, у хаски моей сестры прямо во время родов закончилась краска»
8. Когда двое друзей, которых ты познакомил, начинают тусоваться без тебя
9. «У нас новые соседи, и у них есть две собаки»
10. На собеседовании: — У вас есть какие-нибудь особые навыки? Я:
11. «Собака моей девушки, когда кто-то подходит к двери»
12. Невероятные и бесподобные хаски
13. Эти псы явно пытаются кого-то призвать
14. «Лицо моей собаки, когда я не поделился с ней последним кусочком бургера»
15. «Давай-давай, работай, человек»
16. В каждой компании найдется такой друг...
17. Кот vs. хаски
18. Хаски почему-то боится Джулию Робертс
19. «Этот хаски появился, когда я занимался своими делами в общественном туалете. Он посмотрел на меня несколько секунд, а затем убежал»
20. Ну и наконец, держите фото хаски на пальме
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор