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Акции MicroStrategy упали на 18% на фоне претензий SEC и обвала биткоина

Акции MicroStrategy упали на 18% на фоне претензий SEC и обвала биткоина


Котировки поставщика аналитического ПО MicroStrategy упали до годового минимума на фоне опубликованного письма Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и падения цены первой криптовалюты.


В пятницу, 21 января, ценные бумаги MicroStrategy (MSTR) закрыли торговую сессию на отметке $376. Падение за сутки составило 17,8%.


График акций MSTR на бирже Nasdaq. Данные: TradingView.

В письме от 3 декабря 2021 года, опубликованном 20 января 2022 года, SEC высказала замечание MicroStrategy по поводу формы 10-Q для отчета за квартальный период, закончившийся 30 сентября 2021 года.


Как пишет Bloomberg Tax, общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) в США не предлагают никаких правил для отчетности о стоимости цифровых активов. Американский институт CPA предложил классифицировать криптовалюту как нематериальный актив.


Согласно рекомендации, компания должна корректировать стоимость биткоина на своем балансе при снижении его цены, однако не вносить соответствующих изменений при повышении котировок актива.


MicroStrategy показала инвесторам, каким был бы доход компании, если бы ей не пришлось вносить коррективы в соответствии с GAAP — $18,6 млн против заявленного чистого убытка $36,1 млн.


Поставщик аналитического ПО сообщил SEC об использовании таких мер для предоставления инвесторам более полной картины своих финансов.


Комиссия по ценным бумагам и биржам США возразила против внесенной корректировки и обязала компанию удалить ее из будущих документов. В письме от 16 декабря MicroStrategy пообещала выполнить требование.


По данным Bitcoin Treasuries, на момент написания фирма владеет 124 391 BTC стоимостью около $4,45 млрд при цене покупки примерно $3,75 млрд.


MicroStrategy первой из публичных компаний вложила часть собственного капитала в цифровое золото. В августе 2020 года поставщик аналитического ПО приобрел 21 454 BTC (~$250 млн по курсу на момент сделки).


В субботу, 22 января 2022 года, цена биткоина в моменте опустилась до $34 000.


График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

На момент написания первая криптовалюта торгуется на уровне $35 700. Капитализация актива — $678 млрд, согласно CoinGecko.


Напомним, глава MicroStrategy Майкл Сэйлор лично владеет примерно 17 732 BTC (около $635 млн по текущему курсу). 


В январе он подтвердил приверженность стратегии по покупке и удержанию биткоина, невзирая на 40% снижение его цены от исторического максимума.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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